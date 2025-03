NZ vs PAK: बाबर आजम का ODI में धमाका, शाहिद अफरीदी का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई हलचल

Babar Azam record: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच (NZ vs PAK, 1st ODI) में बाबर आजम (Babar Azam) ने अपनी बल्लेबाजी से एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बाबर आजम न्यूजीलैंड-पाकिस्तान वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने शाहिद अफरीदी, फखर जमां और सलीम मलिक को पछाड़ किया है. न्यूजीलैंड-पाकिस्तान वनडे में शाहिद अफरीदी (Babar Azam vs Shahid Afridi) ने 38 मैच खेलकर 1078 रन बनाए थे. तो वहीं, सलीम मलिक ने 43 मैच खेलकर 1054 रन बनाए थे. वहीं, अब बाबर इन सभी से आगे निकल गए हैं. बता दें कि न्यूजीलैंड- पाकिस्तान के बीच मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्टीफन फ्लेमिंग के नाम है. फ्लेमिंग ने 25 मैच खेलकर 1291 रन बनाए थे. वहीं, दूसरे नंबर पर इंजमाम उल हक हैं जिनके नाम 45 मैच में 1283 रन दर्ज है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर सईद अनवर हैं.

सईद अनवर ने 32 मैच खेलकर 1260 रन बनाए हैं, वहीं, स्टीफन फ्लेमिंग ने 1090 रन पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में बनाए थे. शाहिद अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 1078 रन बनाए हैं. इसके साथ-साथ फखर जमां ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 1077 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. (Most runs for New Zealand vs Pakistan in ODI).बता दें कि बाबर ने अपने वनडे करियर का 36वां अर्धशतक ठोक दिया है.

इसके अलावा बाबर आजम का वनडे में तीसरा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत है, (न्यूनतम 50 मैच). इस मामले में बाबर ने कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. बाबर ने इस मामले में एबी डिविलियर्स, धोनी, हाशिम अमला और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाजों से खुद को काफी आगे कर लिया है.

सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत वनडे में (न्यूनतम 50 मैच).

बाबर आजम की बल्लेबाजी को देखकर कमेंट्री कर रहे ग्रांट इलियट ने कहा, "बाबर आज़म आधुनिक युग के महान खिलाड़ियों में से एक हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे पाकिस्तान के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. पाकिस्तानी क्रिकेट खुद उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आंकड़े, तकनीक और शॉट खुद ही सब कुछ बयां कर देते हैं. उनके प्रति सम्मान दिखाएं और असफल होने पर भी उनका साथ दें."

बता दें कि मैच में बाबर आजम 78 रन बनाकर आउट हुए. बाबर ने अपनी पारी में 83 गेंद का सामना किया, अपनी अर्धशतकीय पारी में बाबर ने 5 चौके और तीन छक्का लगाने में सफल रहे. पहले वनडे मैच को न्यूजीलैंड ने 73 रन से जीत लिया है. न्यूजीलैंड के 345 रन के टारेगट के सामने पाकिस्तान की टीम 44.1 ओवर में 271 रन ही बना सकी.