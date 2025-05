PSL में बाबर आजम का धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट हैरत में

Babar Azam record in PSL 2025: पीएसएल (PSL 2025) में बाबर आजम (Babar Azam in PSL) ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और 94 रन बनाकर आउट हुए. टी-20 में बाबर का 36वां अर्धशतक है. दरअसल, पेशावर जाल्मी और काराची किंग्स के बीच खेले गए मैच में काराची को 23 रनों से जीत मिली. इस मैच में बाबर शतक से चूक गए. बाबर आजम ने पेशावर जाल्मी की ओर से खेलते हुए 49 गेंद पर 94 रन की पारी खेली. बाबर ने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाने में सफता हासिल की. भले ही बाबर शतक से चूक गए लेकिन उनके नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. बाबर आजम पाकिस्तान सुपरलीग के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 90s का स्कोर करने में सफल हो गए हैं. यह तीसरी बार है जब बाबर ने पीएसएल में 90s स्कोर करने में कामयाबी पाई है. (Babar's 94 in vain as Kings beat Zalmi by 23 runs)

बता दें कि पीएसएल में सबसे ज्यादा 90s का स्कोर करने वाले सूची में दूसरे नंबर पर बाबर के बाद बेन डंक का नाम आता है. बेन डंक ने दो बार यह कारनामा पाकिस्तान सुपरलीग में किया है. वहीं, विल स्मीड और फखर जमां दो बार इस कारनामें को अंजाम देने में सफल रहे हैं. (Babar Azam Creates History in PSL)

पीएसएल के इतिहास में सर्वाधिक 90s का स्कोर करने वाले बल्लेबाज (Most 90s in PSL history)

03 - बाबर आजम

02 - बेन डंक

02 - विल स्मीड

02- फखर जमां

02 - शेन वॉटसन

इसके अलावा पीएसएल (PSL 2025) में बतौर कप्तान 90s का शिकार होने वाले बाबर आजम दूसरे बल्लेबाज हैं. .बतौर कप्तान 90s पर आउट होने वाले बाबर से पहले शादाब खान थे.

पीएसएल में हारे हुए मैचों में सबसे ज़्यादा रन (Most Runs in Losing Matches in PSL)

1. बाबर आज़म

रन: 1891

50s: 16

100s: 01

2. शोएब मलिक

रन: 1459

50s: 11

100s: 00

3. मोहम्मद रिज़वान

रन: 1221

50s: 05

100s: 01

पीएसएल के 27वें मैच की बात करें तो कराची किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 4 विकेट पर 237 रन बनाए जिसके बाद पेशावर जाल्मी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 214 रन ही बना सकी. यह मैच कराची किंग्स ने 23 रन से जीत लिया.