PSZ vs MS: जो आज तक नहीं कर पाई कोई टीम, बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर जाल्मी ने वो कर दिखाया

Peshawar Zalm Beat Multan Sultans By 120 Runs: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का नौवां मुकाबला बीते शनिवार (19 अप्रैल) को मुल्तान सुल्तांस और पेशावर जाल्मी के बीच रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां पेशावर जाल्मी की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. दरअसल, कल के मुकाबले में पेशावर जाल्मी की टीम ने 120 रनों के अंतर के लिहाज से जीत दर्ज की. उससे पहले पीएसएल में रनों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड लाहौर कलंदर्स के नाम दर्ज था. जिन्होंने नौ मार्च 2023 को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हासिल की थी. उस दौरान लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रनों के बड़े अंतर से हराया था.

हालांकि, कल के मुकाबले के बाद रनों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अब पेशावर जाल्मी के नाम दर्ज हो गया है. बीते कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जाल्मी की टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टॉम कोहलर-कैडमोर अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुल 30 गेंदों का सामना किया. इस बीच 173.33 की स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाने में कामयाब रहे.

Shukar Alhamdulillah😭💛

No words can truly capture my happiness at this moment.#BabarAzam𓃵|#BabarAzam pic.twitter.com/4OiWB1I8v6