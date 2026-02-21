PAK vs NZ T20 WC 2026; Super Eight: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच टक्कर, बाबर आजम पास या फेल, देखें रिकॉर्ड

Babar Azam Record vs New Zealand; PAK vs NZ T20 WC 2026, Super Eight: टी20 विश्व कप 2026 का पहला सुपर-8 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच पर भारी बारिश का खतरा है, लेकिन अगर मैच होता है, तो इसके रोमांचक होने की पूरी संभावना है. मैच होने की स्थिति में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के साथ ही न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाजों पर नजर रहेगी. बाबर आजम टी20 विश्व कप 2026 में अब तक कोई प्रभावशाली पारी नहीं खेल सके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रनों का सूखा समाप्त हो सकता है. दरअसल, बाबर आजम का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. वह दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में शीर्ष स्कोरर हैं.

बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 26 टी20 मैचों में 24 पारियों में 41.90 की औसत और 131.93 की स्ट्राइक रेट से 880 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं. सर्वाधिक स्कोर नाबाद 101 है. न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर के पास फिर से अपनी फॉर्म हासिल करने का मौका है.

बाबर आजम के अलावा फखर जमां दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का अच्छा अनुभव है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है. फखर ने 17 मैचों की 16 पारियों में 3 अर्धशतक की मदद से 439 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 134.25 रहा है. हालांकि, फखर इस विश्व कप में पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं.

पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाजों से बचना होगा. लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे ये तीनों खिलाड़ी विश्व कप में न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा हैं.

मार्क चैपमेन ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 मैचों की पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 663 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 161.70 है और सर्वाधिक स्कोर नाबाद 104 है. चैपमेन के अलावा पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के दोनों ओपनरों से सावधान रहना होगा.

टिम साइफर्ट ने 19 मैचों की 19 पारियों में 153.98 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं. नाबाद 97 उनका सर्वाधिक स्कोर है. वहीं, फिन एलेन ने 14 मैचों की 14 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 510 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर है, जबकि सर्वाधिक स्कोर 137 है. इसके अलावा, ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल का प्रदर्शन भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रहा है.