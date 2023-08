ODI World Cup 2023 : ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, इस बड़े दिग्गज को नहीं मिली जगह

भारत में होने वाले विश्व कप में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. बता दें कि लाबुशेन को टीम में शामिल न करना चौंकाने वाला फैसला है. लाबुशेन ने अपने 30 वनडे मैचों में 31.37 की औसत के साथ रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम: पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क , मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा

इस बार विश्व कप का सेमीफाइनल मैच मुंबई में (15 नवंबर) और कोलकाता (16 नवंबर) में होंगे और फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया Vs भारत 8 अक्टूबर,चेन्नई

ऑस्ट्रेलिया Vs दक्षिण अफ़्रीका 13 अक्टूबर, लखनऊ

ऑस्ट्रेलिया Vs क्वालीफायर 2 16 अक्टूबर,लखनऊ

ऑस्ट्रेलिया Vs पाकिस्तान 20 अक्टूबर,बेंगलुरु

ऑस्ट्रेलिया Vs क्वालीफायर 1 25 अक्टूबर,दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया Vs न्यूजीलैंड 28 अक्टूबर,धर्मशाला

ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड 4 नवंबर,अहमदाबाद

ऑस्ट्रेलिया Vs अफगानिस्तान 7 नवंबर,मुंबई

ऑस्ट्रेलिया Vs बांग्लादेश 12 नवंबर, पुणे

