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AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का किया ऐलान, 3 साल बाद तूफानी बल्लेबाज की वापसी

Australia Playing 11 vs Bangladesh for 2nd Test: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और 3 साल बाद तूफानी बल्लेबाज की वापसी कराई है.

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AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का किया ऐलान, 3 साल बाद तूफानी बल्लेबाज की वापसी
Australia Playing 11 vs Bangladesh for 2nd Test:

Australia Playing 11 vs Bangladesh: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार से मैके में खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. टीम में मैथ्यू रेनशॉ की वापसी हुई है, जो ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. वहीं मार्नस लाबुशेन और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन भी अपनी जगह बचाने में सफल रहे हैं.

रेनशॉ फरवरी 2023 के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे. उन्होंने आखिरी बार भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में बतौर कन्कशन सब्स्टीट्यूट मैदान पर कदम रखा था. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक 14 टेस्ट मैचों में 645 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 184 रन है. उन्हें जेक वेदराल्ड की जगह मौका मिला है, जो पिछले टेस्ट की दोनों पारियों में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे थे.

मार्नस लाबुशेन हाल के समय में बड़े स्कोर के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं. डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में भी उनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा कायम रखा है. ऑस्ट्रेलियाई खेमे को उम्मीद होगी कि वह मैके टेस्ट में अपने पुराने रंग में लौटेंगे. मध्यक्रम में स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, विकेटकीपर एलेक्स कैरी और ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर मौजूद हैं. ग्रीन ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा था, जबकि वेबस्टर से टीम को बल्ले और गेंद दोनों से योगदान की उम्मीद रहेगी.

गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी कप्तान पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की अनुभवी तेज गेंदबाजी तिकड़ी संभालेगी. स्पिन आक्रमण का भार एक बार फिर नाथन लियोन के कंधों पर होगा.

सीरीज में पिछड़ चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम की निगाहें दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर हार से बचने पर होंगी.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मैथ्यू रेनशॉ, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.

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