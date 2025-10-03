विज्ञापन
Aus vs Ind: रोहित और विराट की वनडे टीम में वापसी तय, कभी भी हो सकता है टीम का ऐलान

Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्टूबर-नवंबर में पहले वनडे और फिर टी2- सीरीज का आयोजन होगा

Aus vs Ind: रोहित और विराट की वनडे टीम में वापसी तय, कभी भी हो सकता है टीम का ऐलान
Australia vs India:
  • भारतीय क्रिकेट टीम के चयन के लिए शनिवार को चयनकर्ताओं की बैठक
  • कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं
  • सभी संभावित खिलाड़ियों की फिटनेस की लगातार जांच की जा रही है
Australia vs India: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है. शनिवार को चयनकर्ताओं की आपसी बैठक होने जा रही है. लेकिन सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) की लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम चैंपियन रही थी. 

हर खिलाड़ी की फिटनेस की जांच

जानकारी के मुताबिक, 'दौरे के लिए चुने जाने की दौड़ में शामिल सभी खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति की लगातार जांच हो रही है. अब चयनकर्ताओं पर निर्भर है कि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किस प्रारूप में किसे चुनते हैं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन दोनों लगातार वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. रोहित अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर कुछ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) भी गए थे.

अब संजू का हुआ इस विकेटकीपर से मुकाबला

संजू सैमसन को वनडे में बैकअप विकेटकीपर के रूप में रखा जा सकता है. वहीं,इंजर्ड हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. ध्रुव जुरेल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर अपना दावा मजबूत किया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल, बुमराह और कुलदीप को दौरे की शुरुआत में या बीच में कितना आराम दिया जाता है, क्योंकि भारत को 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं.

कुछ ऐसा है सीरीज का कार्यक्रम

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. जानकारी के मुताबिक चयनकर्ता शनिवार को दोनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए एक साथ टीम का चयन कर सकते हैं. चयनकर्ता के रूप में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी शामिल होंगे. दोनों को 28 सितंबर को BCCI की वार्षिक आम बैठक में पांच सदस्यीय चयन समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी.

