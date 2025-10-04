Aus vs Ind: 'वह अभी भी प्लानिंग में शामिल', अगरकर ने बताया क्यों जडेजा को नहीं मिली वनडे टीम में जगह

- जडेजा ने अहमदाबाद टेस्ट में नाबाद शतकीय पारी और चार विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया
- जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां दो स्पिनर रखना संभव नहीं माना गया
- अगरकर ने बताया कि भारत की वनडे रणनीति में जडेजा एक उपयोगी खिलाड़ी हैं लेकिन टीम में शामिल नहीं हैं
Agarkar clarification on Jadeja: शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म हुए पहले टेस्ट में टीम इंडिया की पारी और 110 रन से जीत में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) प्लेयर ऑफ द मैच रहे. जडेजा ने नाबाद 104 बनाने के साथ ही बॉलिंग में 4 विकेट लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जब इस ऑलराउंडर का नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित वनडे टीम में नहीं आया, तो फैंस और पंडितों का सवाल उठाना एकदम लाजिमी था. लेकिन अगरकर ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के लिए दोनों टीम के ऐलान के दौरान कहा कि जडेजा भले ही आस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम में नहीं हैं लेकिन वनडे प्रारूप में भारत की रणनीति का हिस्सा हैं. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिये विजयी रन बनाने वाले जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के हालात को ध्यान में रखते हुए तीन मैचों की वनडे श्रृंखला की टीम में जगह नहीं मिली है.
अगरकर ने भारतीय टीम की घोषणा के बाद मीडिया से कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनर ले जाना संभव नहीं है, लेकिन वह रणनीति का हिस्सा है. टीम में जगह के लिये स्पर्धा तो होगी ही.' उन्होंने कहा, ‘वह चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे क्योंकि हमें वहां के हालात में अतिरिक्त स्पिनर चाहिये था, लेकिन यहां एक ही स्पिनर की जरूरत है, ताकि टीम में संतुलन रहे.'
अगरकर ने कहा, ‘टीम में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव भी हैं और उससे ज्यादा की आस्ट्रेलिया में जरूरत नहीं है, लेकिन रणनीति का हिस्सा है चूंकि बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर के रूप में वह काफी उपयोगी हैं.' उन्होंने बताया कि एशिया कप फाइनल से पहले चोटिल हुए हार्दिक पंड्या रिहैबिलिटेशन शुरू करायेंगे. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये फिट नहीं हैं. हमें समय के साथ पता चलेगा कि वह कितने अर्से तक बाहर रहेंगे.' अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी शीर्षक्रम तय है.
उन्होंने कहा, ‘रोहित और शुभमन पारी की शुरुआत करेंगे. फिर यशस्वी जायसवाल भी हैं. लोग भूल जाते हैं कि वह कितने उम्दा खिलाड़ी हैं. तिलक भी काफी करीब हैं. हमें 15 खिलाड़ी ही ले जाने हैं क्योंकि तीन मैचों की ही श्रृंखला है. टेस्ट श्रृंखला नहीं है जिसमें कुछ खिलाड़ी अतिरिक्त भी जा सकते हैं.' अगरकर ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखा जायेगा. बुमराह को आस्ट्रेलिया में वनडे श्रृंखला में आराम दिया गया है.'
