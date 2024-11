Aus vs Ind 1st Test: पंत के इस "अल्टी-पल्टी छक्के" पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, तूफान सा वायरल हुआ छ्क्का

Rishabh Pant's strange six: जैसा सोचा था, उससे उलट हुआ. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ (Perth) में शुक्रवार को शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन मेजबानों को चौंकाते हुए भारत ड्राइविंग सीट पर है. बहरहाल, गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बीच बल्लेबाजों के लिए सीखने को बहुत कुछ है. पहले दिन ज्यादातर भारतीय औंधे मुंह गिरे. वो तो भला हो ऋषभ पंत (37) और नितीश रेड्डी (41) का, जिन्होंने टीम इंडिया को 150 तक पहुंचा दिया. पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आए पंत और नितीश ने सीनियरों को दिखा दिया कि इस पिच पर तीखी उछाल के बीच बैटिंग की जा सकती है. पहले दिन यूं तो भारत के लिए कई चर्चा में रहने वाले पहलू रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, वह है ऋषभ पंत (Rishabh Pant's strange six) का "अल्टी-पलटी छक्का", जो संभवत: क्रिकेट जगत में सिर्फ ऋषभ पंत ही खेल सकते हैं.

