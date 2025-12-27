Aus vs Eng: मेलबर्न में हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 पायदान बरकरार, भारत के लिए सफर खासा चुनौतीपूर्ण

एशेज 2025-26 की तीन लगातार हार का क्रम तोड़ते हुए इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेला गया सीरीज का चौथा टेस्ट 4 विकेट से जीत लिया. इंग्लैंड ने 2011 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता है. ऑस्ट्रेलिया में लगातार खेले 19 टेस्ट में इंग्लैंड की यह पहली टेस्ट जीत है. इंग्लैंड की जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ है. मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में 100 प्रतिशत के साथ टॉप पर थी. मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद, उनका प्रतिशत गिरकर 85.71 हो गया है. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है. इंग्लैंड की जीत के बाद न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच का अंतर कम हुआ है और वे क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

The long wait is finally over! England win first Test in Australia since 2011, how are we feeling? 🤩 pic.twitter.com/irOUpMUHhV — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) December 27, 2025

इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में जीत के बाद 12 अंक मिले, लेकिन फाइनल का उनका सफर बेहद लंबा और मुश्किल है. इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में सातवें नंबर पर है और टॉप पांच टीमों से बहुत पीछे है. हालांकि, जीत ने इंग्लैंड को मोमेंटम दिया है और उन्हें भरोसा है कि वे अगर अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करें तो फाइनल में अब भी पहुंच सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम छठे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शीर्ष दो में हैं. भारत को टॉप दो टीमों में जगह बनाने के लिए अपने आने वाले मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा. एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया सीरीज और अपने कैंपेन दोनों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा, जबकि इंग्लैंड मेलबर्न में अपने परफॉर्मेंस से मिली बढ़त को बनाए रखने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अपने सफर की राह को खुला रखने के लिए जीत की कोशिश करेगी.

