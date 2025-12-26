विज्ञापन
Aus vs Eng 4th Test: इतिहास में दर्ज हुआ 'बॉक्सिंग-डे', इन 6 नंबरों से जानें 6 बड़े किस्से

Australia vs England, 4th Test: हैरिस ब्रूक ने चौथे टेस्ट के पहले दिन एमसीजी में जो किया, वह दुनिया भर के पंडितों और बॉलरों के लिए अध्ययन का विषय है. उनका कारनामा ध्यान खींचने वाला है

मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 'बॉक्सिंग-डे' के दिन शुरू हुए चौथे टेस्ट का शुरुआत दिन ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पहले दिन ही एमसीजी में विकेटों की झड़ी लग जाएगी. लेकिन दोनों टीमों ने कुल मिलाकर पहले दिन 21 विकेट गंवाए. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रनों पर सिमटी, तो इंग्लिश टीम 110 रन पर ऑलआउट हो गई. पहले दिन की समाप्ति पर पर मेजबान कंगारुओं ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे. लेकिन पहले ही दिन गिरे 20 विकेटों के साथ वीरवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया. टेस्ट के पहले दिन एक नहीं, बल्कि कई रोमांचक आंकड़े निकलकर आए. चलिए आप शीर्ष 6 आंकड़ों की अंक दर अंक बहुत ही रोचक किस्सों/रिकॉर्डों के बारे में जान लीजिए:

20 विकेट:

यह एशेज सीरीज के इतिहास में पहले दिन सबसे ज्यादा गिरे संयुक्त रूप से तीसरी विकेटों की संख्या है. वहीं, साल 1009 में ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद से दोनों टीमों के बीच यह सबसे ज्यादा गिरे विकेटों की संख्या है. साथ ही, यह ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर किसी टेस्ट के पहले दिन संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा तीसरी बार गिरे विकेटों का नंबर है. साल 1901/02 में मेलबर्न में टेस्ट के पहले दिन 25 विकेट गिरे थे, तो 1951-52 में ऑस्ट्रेलिया और विंडीज के बीच मैच के पहले दिन 22 विकेट गिरे थे.

152:

यह साल 2000 के बाद से घरेलू एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का चौथा न्यूनतम स्कोर है. साल 2010/11 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 98 पर ढेर हो गई थी. वहीं, साल 2017/18 में कंगारू पिछले महीने पर्थ में 132 और एडिलेड में 138 पर ऑलआउट हुए थे.

110:

यह साल 2000 के बाद से एशेज में इंग्लैंड का तीसरा न्यूनतम स्कोर है. साल 2020 में इसी स्टेडियम में इंग्लैंड टीम 98 पर ढेर हुई थी, तो इसी साल पर्थ में उसने 132 रन बनाए थे.

212:

कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ के 212 कैच हो गए. इसी के साथ वह भारत के राहुल द्रविड़ से आगे निकल गए. फिलहाल इस सूची में इंग्लैंड के जो. रूट (214) टॉप पर हैं. शीर्थ पांच फील्डरों में महेला जयवर्द्धने (205) और जैक कैलिस (200) शामिल हैं.

3448:

इंग्लिश बल्लेबाज ने तीन हजार रन पूरे करने के लिए इतनी गेंद लीं. यह टेस्ट इतिहास में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने का कारनामा है. उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट (3610 गेंद), डेविड वॉर्नर (4047), ऋषभ पंत (4095) और वीरेंद्र सहवाग (4129 गेंद) को पीछे छोड़ दिया.

86.85:

कम से कम दो हजार रन के पैमाने पर हैरी ब्रूक का यह स्ट्राइक-रेट सबसे ज्यादा है. उनके बाद बेन डकेट (86.11) का है. वास्तव में हैरी ब्रूक इतिहास में चुनिंदा चार बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने करियर के शुरुआती तीन हजार रन 45 से ऊपर के औसत से बनाए हैं.

