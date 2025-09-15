विज्ञापन
Asia Cup 2025: एक गलत फैसला और पाकिस्तान हो जाएगा एशिया कप से बाहर! सुपर-4 का ऐस बन रहा समीकरण

Pakistan Super-4 Scenario: मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि मैच रेफरी को ना हटाए जाने पर वह यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर सकते हैं. अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो यह बचकानी हरकत उसपर भारी पड़ेगी क्योंकि वह एशिया कप में ग्रुप स्टेड से ही बाहर हो जाएगा.

  • यूएई की जीत के बाद भारत एशिया कप में ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है.
  • सुपर-4 में ग्रुप ए से जाने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, यह पाकिस्तान और यूएई मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगा.
  • पाकिस्तान ने UAE के मैच के बहिष्कार की बात कही है. अगर पाक ऐसा करता है तो वह सुपर-4 की रेस से बाहर हो जाएगा.
What will Happen if Pakistan boycott UAE match: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनके पद से नहीं हटाया, तो पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए मैच के दौरान मामले को ठीक से नहीं संभाला और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हैंडशेक न करने की घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने उनके कप्तान सलमान आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था. बोर्ड का आरोप है कि रेफरी भारतीय खिलाड़ियों को खेल भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने से रोकने में नाकाम रहे. अगर पीसीबी ने बहिष्कार का कदम उठाया तो यह फैसला उसके खिलाफ ही जाएगा क्योंकि वह एशिया कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी.

पाकिस्तान vs यूएई के बीच जंग

सोमवार को यूएई ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान को 42 रनों से हरा दिया. यूएई की इस जीत का सीधा फायदा भारत को हुआ क्योंकि टीम इंडिया ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी. जबकि ओमान बाहर हो गई. अब ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, यह पाकिस्तान और यूएई के मुकाबले से तय होगा. अगर यूएई ने यह मैच जीत लिया तो वह सुपर-4 में पहुंचेगी जबकि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा. वहीं जैसा पाकिस्तान ने धमकी दी है और वो यूएई के मैच का बहिष्कार करते हैं तो ऐसे में यूएई को 2 अंक दिए जाएंगे. जबकि पाकिस्तान सुपर-4 से ही बाहर हो जाएगी. 

मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ा पाकिस्तान

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने आईसीसी को लिखे पत्र में पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है. पीसीबी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में कड़ा विरोध दर्ज कराया है. रिपोर्ट में कहा गया है,"पाकिस्तान ने पत्र में धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया गया, तो वह अगले मैच का बहिष्कार करेंगे." इस पत्र में पूछा गया है, "मैच रेफरी एक कप्तान को दूसरे कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कैसे कह सकता है?"

पीसीबी के पत्र में दावा किया गया है कि पाइक्रॉफ्ट सूर्यकुमार को एक तरफ ले गए और उन्हें हाथ न मिलाने का यही संदेश दिया. रिपोर्ट में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है,"पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय कप्तान से भी यही बात कही और पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से कहा कि वह उनकी बातचीत और हरकतों को रिकॉर्ड न करें." सूत्रों के मुताबिक विरोध पत्र में देरी करने के चलते पीसीबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया गया है.

Pakistan, United Arab Emirates, Cricket, Asia Cup 2025
