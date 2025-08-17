Asia Cup 2025: शुभमन गिल-यशस्वी जायसवाल को नहीं मिलेगा मौका! एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लेकर बड़ा दावा

No Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal in Team India: एशिया कप-2025 की शुरुआत नौ सितंबर से होने जा रही है, जिसमें भारत का पहला मैच यूएई से होगा. यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के लिए मंगलवार को टीम इंडिया का ऐलान होना है और उससे पहले अटकलों का दौर जारी है. शुभमन गिल, जिनकी अगुवाई में भारत ने हाल ही में इंग्लैंड में धमाकेदार प्रदर्शन किया, उनकी और सलामी बल्लेबाज जायसवाल की टी20 टीम में वापसी की संभावना जताई गई है. हालांकि, अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है. रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों खिलाड़ियों को शायद ही टीम में मौका मिले.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, स्पोर्ट्स हर्निया से उबर चुके कप्तान सूर्यकुमार यादव मंगलवार को होने वाली चयन बैठक में शामिल होंगे. चयनकर्ताओं की नजरें अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप हैं, ऐसे में सूर्यकुमार के इनपुट महत्वपूर्ण होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, टी20 टीम में शुभमन गिल और यशस्वी जयसवाल की वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, प्रबंधन उस कोर ग्रुप के साथ बने रहने का इच्छुक है जिसने गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी नियुक्ति के बाद से 15 में से 13 टी20 मैच जीते हैं.

एशिया कप के बाद भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और उसके बाद टीम दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगी. ऐसे में चयनकर्ता गिल और जयसवाल को रेड-बॉल असाइनमेंट के लिए पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहते हैं. इसकी संभावना काफी कम है कि दोनों फॉर्मेट की टीम में अधिक बदलाव होगा. यानी वो खिलाड़ी जिन्हें इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका मिला था, वो टीम में बने रहेंगे.

बता दें, एशिया कप-2025 की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच मुकाबले के साथ होगी. वहीं भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने लीग स्टेज अभियान की शुरुआत करेगा. इसके बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, जबकि ओमान के खिलाफ 19 अगस्त को भारत, ग्रुप-ए का अपना तीसरा मैच खेलेगा.

एशिया कप में आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

