Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले जसप्रीत बुमराह ने बढ़ाया सेलेक्टर्स को दिया 'सिर दर्द, किसका कटेगा पत्ता?

Jasprit Burmah Available for Asia Cup: रिपोर्ट्स की मानें तो जसप्रीत बुमराह ने सेलेक्टर्स को बताया है कि वह टूर्नामेंट के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं.

  • बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वह आगामी एशिया कप के लिए उपलब्ध रहेंगे और खेलने को तैयार हैं.
  • एशिया कप टी20 प्रारूप में 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा और टीम का चयन 19 अगस्त को होगा.
  • बुमराह को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बीच वर्कलोड को देखते हुए अंतिम टेस्ट से आराम दिया गया था ताकि वे फिट रह सकें
Jasprit Burmah Available for Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान संभावित है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का चयन करना सेलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होने वाला है. क्योंकि बीते कुछ समय में सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में जिन्हें मौका मिला, उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मौका मिलने पर शानदार प्रदर्शन किया. जबकि गिल की अगुवाई में हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में धमाकेदार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी मजबूत की है. हर पोजिशन के लिए कई खिलाड़ी लाइन में है. ऐसे में सेलेक्टर्स का सिरदर्द बढ़ा हुआ है कि आखिर किस खिलाड़ी को रखा जाए और किसे बाहर किया जाए. वहीं टीम ऐलान से पहले बुमराह ने चयनकर्ताओं के सिरदर्द को और बढ़ा दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो जसप्रीत बुमराह ने सेलेक्टर्स को बताया है कि वह टूर्नामेंट के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं. 

चयनकर्ताओं से हुई बुमराह की बात

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दुबई में आगामी एशिया कप खेलने के लिए खुद को उपलब्ध बताया है. बुमराह ने कुछ दिन पहले चयनकर्ताओं से बात की थी और उन्हें खेलने के लिए तैयार होने की जानकारी दी थी. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का चुनाव करने के लिए 19 अगस्त को मुंबई में बैठक तक सकती है. बता दें, इस बार टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने कहा, "बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. चयन समिति अगले सप्ताह बैठक कर इस पर चर्चा करेगी." बुमराह को उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था.

बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में पहला टेस्ट खेला था. इसके बाद  एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट से बाहर रहे. बुमराह लॉर्ड्स और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में वापस आए. टेस्ट सीरीज के दौरान, उन्होंने दो बार पांच विकेट लिए और 119.4 ओवर फेंके.

एशिया कप टी20 प्रारूप में खेले जाने के कारण, बुमराह को लंबे स्पैल में गेंदबाजी नहीं करनी पड़ेगी. बुमराह को इंग्लैंड में खेले गए आखिरी टेस्ट और एशिया कप की शुरुआत के बीच लगभग 40 दिनों का अंतर मिलेगा. बुमराह ने भारत के लिए आखिरी टी20 मुकाबला ब्रिजटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 T20 विश्व कप फाइनल खेला था, जिसे भारत ने सात रन से जीता था. 

जल्दी रवाना होगी भारतीय टीम

रिपोर्ट की मानें तो, एशिया कप के लिए भारतीय टीम जल्दी यूएई रवाना होगी. ज्यादातर खिलाड़ी बिना किसी मैच प्रैक्टिस गेम के एशिया कप में जाएंगे. बीसीसीआई ने टीम प्रबंधन से पूछा था कि क्या वे बेंगलुरु में छोटे शिविर के पक्ष में हैं. हालांकि, टीम प्रबंधन को लगा कि जल्दी उड़ान भरना बेहतर होगा ताकि खिलाड़ी परिस्थितियों से अभ्यस्त हो सकें. सूत्र ने कहा,"यहां शिविर लगाने के बजाय, टीम तीन-चार दिन पहले उड़ान भरेगी ताकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें अच्छा अभ्यास मिल सके."

किसके कटेगा पत्ता?

अगर जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं तो किसका पत्ता कटेगा यह  देखना होगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में आवेश खान, अर्शदीप सिंह, तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाजों को चांस मिला था. इसके अलावा सिराज भी फिट हैं और इंग्लैंड में भारत को सीरीज बराबर करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं. देखना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं. इसके अलावा मोहम्मद शमी को जगह मिलेगी या नहीं, इस पर भी निगाहें होंगी.

