Asia Cup 2025: 'अगर वो दोबारा ऐसा नहीं करते तो...', चोपड़ा ने 'टॉवल ड्रामे' पर सूर्यकुमार पर उठाया सवाल

बुधवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) के अभियान के आगज मे संयक्त अरब अमीरात (Ind vs Uae) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव की 'उदारता' और फैसले पर फैंस और पूर्व क्रिकेटरों के बीच बहस चल रही है. दरअसल सूर्यकुमार यादव ने तब यूएई के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी के खिलाफ अपील वापस ले ली थी, जब संजू सैमसन ने उन्हें क्रीज से बाहर होने पर रन आउट कर दिया था. लेकिन सिद्दिकी ने ज्यादा चतुर चालाकी दिखाते हुए बाॉलिंग के दौरान बॉलर की कमर से गिरे तौलिए के कारण ध्यान भटकना इसकी वजह बताया, जिसका कोई मतलब नहीं था. ऐसा इस वजह से था कि उन्होंने पूरे इरादे के साथ गेंद को खेला. अंपायर ने सिद्दिकी को आउट करार दिया था, लेकिन फिर सूर्यकुमार यादव ने अपील वापस ले ली. लेकिन अब यादव के इस फैसले पर बहस छिड़ी हुई है.

पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा कि अगर यूएई की जगह अगर पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा होते और मैच बराबरी पर होता, तो यह घटना नहीं होती. उन्होने कहा, 'मेरी राय में यह घटना विशेष है. अगर यूएई के बल्लेबाज की जगह पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा या कोई दूसरा बल्लेबाज होता, तो यह घटना नही होती.'

हालांकि, खेल के पहलू यह घटना अच्छी लगती है, लेकिन चोपड़ा का माना है कि अगर किसी और दूसरे मैच में सूर्यकुमार यादव ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर उन पर सवाल उठाया जाएगा. पूर्व ओपनर बोले, 'अगर बल्लेबाज क्रीज से बाहर था, तो उसे आउट होना चाहिए, लेकिन यहां राय अलग-अलग हो सकती है. दरअसल समस्या तब पैदा होती है, जब आप उदारता और नीति लेकर आते हो, तो फिर यह विचार पैदा होता है, 'ओह आज आपने ऐसा किया, तो फिर कल ऐसी घटना पर ऐसा क्यों नहीं करोगे. मैं नहीं जानता कि सूर्यकुमार यादव आगे ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंपायर ने आउट दिया है, तो यह फैसला बने रहना चाहिए'