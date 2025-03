DC vs LSG: '6,4,6,6,4,6' आशुतोष शर्मा की तूफानी पारी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने IPL इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ashutosh Sharma Batting vs LSG IPL 2025: आशुतोष शर्मा की 31 गेंदों पर नाबाद 66 रनों की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स पर एक विकेट से शानदार जीत दर्ज की. यह मैच यहां डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. 210 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए, डीसी 8 विकेट पर 3 और बाद में 139 रन पर 7 विकेट गंवाकर हारती हुई दिख रही थी, लेकिन आशुतोष (Ashutosh Sharma Batting vs LSG Half Century) की बेखौफ बल्लेबाजी ने खेल का रुख पलट दिया और डीसी को अविस्मरणीय जीत दिलाई.

आईपीएल में 210 रन दिल्ली कैपिटल्स द्वारा सफलतापूर्वक पीछा किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है और यह पहली बार है जब एलएसजी के खिलाफ 200 से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है. दिल्ली कैपिटल्स को 15 गेंदों पर 38 रन और 2 विकेट की जरूरत थी लेकिन आशुतोष शर्मा ने 6,4,6,2,6,4,6 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच जीत लिया.

ONLY IPL PRODUCE SOMETHING LIKE THIS IN CRICKET...!!!! 🥶



- Ashutosh Sharma, A gold player for Indian cricket future. 🌟



