Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने फतह की एशेज, ये 10 रिकॉर्ड हमेशा याद रहेंगे

Aus vs Eng 5th Test: वीरवार को सिडनी में मेहमान इंग्लैंड को पांचवें और आखिरी टेस्ट में 5 विकेट से मात देने के साथ ही कंगारुओं ने एशेज पर 4-1 से कब्जा कर लिया. सीरीज शुरू होने से पहले इस परिणाम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति इंग्लिश टीम की हालत को जरूर बयां करती है. इंग्लैंड के पहली पारी के 384 रनों के जवाब में कंगारुओं ने 567 रन बनाए थे. दूसरी पारी में भी इंग्लैंड 342 रन बना सका और ऑस्ट्रेलिया ने मिले 160 के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. यह सीरीज पूरी तरह से एकतरफा साबित हुई. लेकिन कई ऐसी बातें घटित हुईं, जिन्हें फैंस हमेशा याद करेंगे. चलिए आप ऐसी ही 10 बड़ी बातों के बारे में जान लीजिए:

1. ट्रैविस हेड का दम

पूरी सीरीज में अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा महफिल लूटी, तो वह कंगारू लेफ्टी ओपनर ट्रैविस हेड रहे. हेड खत्म हुई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. हेड ने 5 टेस्ट की 10 पारियों में 62.90 के औसत से सबसे ज्यादा 629 रन बनाए. इसमें 3 शतक शामिल रहे.

2. बतौर ओपनर बड़ा कारनामा

ट्रैविस हेड ने सबसे ज्यादा रन बनाने का तो कारनामा किया ही तो बतौर पर ओपनर वह वेरी-वेरी स्पेशल कंगारू ओपनर बन गए. हेड साल 2002-03 के बाद से पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर रहे, जिन्होंने एक सीरीज में 3 शतक जड़े.

3. मिचेल स्टॉर्क का कहर

अगर बल्ले से कंगारुओं के लिए जो काम ट्रेविस हेड ने किया, तो उसे अंजाम दिया मिचेल स्टॉर्क ने. स्टॉर्क खत्म सीरीज के 5 टेस्ट में 31 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. मतलब हर पारी में तीन विकेट से थोड़ा ज्यादा. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. वह इस सदी में किसी एक एशेज सीरीज में 30 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले चुनिंदा बॉलर बने.

4. स्टार्क का यह कारनामा सुपर से ऊपर है!

स्टॉर्क ने पर्थ में पहले टेस्ट से सिडनी तक के सफर में इस एशेज में चार बार अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया. और इसी के साथ ही स्टॉर्क ने वह कारनामा कर दिखाया, जो इतिहास में बड़े दिग्गज बॉलर नहीं कर सके. अभी तक 27 बार ऐसा हुआ है, जब स्टॉर्क ने पारी में फेंके पहले ही ओवर में विकेट लिया.

5. रूट की शतकीय दस्तक!

यूं तो पूर्व कप्तान रूट के अब सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड तोड़ने की चर्चा होनी शुरू हो गई है. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उन्हें पहला शतक अब जाकर सिडनी में आखिरी टेस्ट में नसीब हुआ. रूट ने सिडनी में पही पारी में 160 रन की पारी खेली. और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतकों के सूखे को खत्म कर दिया.

6. रूट का यह शतक याद रहेगा

सिडनी में रूट ने करियर का 41वां शतक बनाया, तो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा लगा कि उन्होंने सचिन के नजदीक पहुंचना शुरू कर दिया है. बहरहार, इस शतक से उन्होंने सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रिकी पोंटिगं की बराबरी करते हुए तीसरी पायदान हासिल कर ली.

7. स्टीव स्मिथ का बड़ा कारनामा

पांचवें ही टेस्ट में कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने बड़ा कारनामा किया. और वह पूर्व दिग्गज एलन बॉर्डर को पछाड़कर इ मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए. सिडनी मैदान पर अब स्मिथ के खाते में 13 मैचों की 21 पारियों में 1246 रन है. इसमें 5 शतक, 7 अर्द्धशतक हैं, तो औसत 57.89 का है. पहले नंबर पर पोंटिंग हैं. रिकी ने इस मैदान पर 16 टेस्ट की 27 पारियों में 67.27 के औसत से 1480 रन बनाए. उनके 6 शतक और इतने ही पचासे हैं.

8. जैकब बेथेल आ गए, बेथेल छा गए!

इंग्लैंड को एक और लंबी रेस का घोड़ा मिल गया है. नाम है जैकब बेथेल. सिडनी में करियर का आगाज किया, तो पहले ही टेस्ट में शतक जड़कर वैश्विक जगत पर दस्तक दे दी.

9. सिर्फ 11 दिन में तय हुई सीरीज

यह एशेज के इतिहास में किसी एक सीरीज का सबसे तेज गति से फैसला हुआ. और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 दिन के भीतर यानी 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ही सीरीज अपने खाते में जमा कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को नॉकआउट कर दिया.

10. इंग्लैंड की 14 साल बाद जीत

यह मेलबर्न टेस्ट जीत थी, जिसने अंग्रेजों का सफाया होने से बचा लिया. यह वही टेस्ट था, जिसमें 2 दिन के भीतर 36 विकेट गिरे, तो पूरे क्रिकेट जगत में कोहराम मच गया. खेल के पंडितों के बीच विमर्श का स्तर एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया. लेकिन इंग्लैंड मैच 4 विकेट से जीता, तो उसे बहुत ही राहत की सांस मिली क्योंकि पिछले तीन टेस्ट में हार के बाद किसी ने उसकी जीत के बारे में नहीं सोचा था.

