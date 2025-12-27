Ashes 2025-26: जीत के बावजूद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स खुश नहीं, जानें क्यों

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले को 4 विकेट से जीता. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का मानना है कि इस टेस्ट के लिए विकेट की तैयारी अगर दुनिया में कहीं और की गई होती, तो शायद उसकी ज्यादा आलोचना होती. कोई भी नहीं चाहेगा कि टेस्ट मैच दो दिन से भी कम समय में खत्म हो जाए. इस मुकाबले की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 152 रन पर सिमट गई. जवाब में इंग्लैंड ने महज 110 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 132 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ने दूसरी पारी में 32.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में छह सेशन में 36 विकेट गिरे, जिसके साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए 14 साल का सूखा खत्म किया.

मैच के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'जब आप मैदान पर जाते हैं, और आपके सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो आपको आगे बढ़कर उनका सामना करना होता है. लेकिन, सच कहूं तो, आप ऐसा नहीं चाहते. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, आप नहीं चाहेंगे कि कोई मैच दो दिन से भी कम समय में खत्म हो जाए. यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन एक बार जब खेल शुरू हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते. जो परिस्थिति आपके सामने है, आपको उसी में खेलना होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह दुनिया में कहीं और होता.'

वहीं, कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, 'हमने ग्राउंड्समैन को फैसला लेने दिया और जो उन्हें सही लगा, वह करने दिया. मैंने मुकाबले से पहले बताया था कि ऐसा लग रहा था कि यह काफी मदद करेगा, और शायद इसने हमारी सोच से ज्यादा मदद की. बतौर ग्राउंड्समैन यह मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि वे हमेशा सही संतुलन की तलाश में रहते हैं.मुझे लगता है कि पिछले साल का विकेट शानदार था, उस दौरान मैच पांचवें दिन आखिरी सेशन तक चला था.'



