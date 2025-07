VIDEO: कौन हैं विराट कोहली के भतीजे आर्यवीर कोहली? दिल्ली प्रीमियर लीग में गदर मचाने को तैयार

Who is Aryaveer Kohli? आर्यवीर कोहली अपने चाचा विराट कोहली की तरह क्रिकेट के मैदान में छा जाना चाहते हैं. यही वजह है कि मैदान में वह दिन रात पसीना बहा रहे हैं. मगर ताज्जुब वाली बात यह है कि उनके अंदर बल्लेबाज बनने की होड़ नहीं, बल्कि लेग स्पिनर बनने की ख्वाहिश है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह नेट में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं.

आर्यवीर कोहली के कोच कोई और नहीं बल्कि देश के पूर्व क्रिकेटर सरनदीप सिंह हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सरनदीप सिंह उन्हें गेंदबाजी के गुर सिखाते हुए नजर आ रहे हैं. 45 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी ने पीटीआई के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा, 'आर्यवीर कोहली एक उभरता हुआ सितारा है. वह काफी युवा है.'

VIDEO | Virat Kohli's nephew, Aryaveer Kohli, trained with "no baggage" of his famed last name in the training session of the South Delhi Superstarz ahead of the second edition of the Delhi Premier League.



