Arjun Tendulkar: 26.3 ओवर - 87 रन - 9 विकेट, अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाज़ी ने मचाया गदर, विश्व क्रिकेट में खलबली

Arjun Tendulkar Nine Wickets in KSCA Invitational Tournament: अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा की पारी में नौ विकेट लेकर और डॉ. (कैप्टन) के थिमप्पिया मेमोरियल टूर्नामेंट में मेजबान कर्नाटक पर 189 रन की जीत के साथ आगामी प्रथम श्रेणी सीजन के लिए तैयारी पुख्ता की. इस टूर्नामेंट को केएससीए इनविटेशन (Arjun Tendulkar in KSCA Tournament) के रूप में भी जाना जाता है, जो राज्य टीमों के लिए एक प्री-सीजन मीट है. केएससीए इलेवन में ज्यादातर अंडर-19 और अंडर-23 खिलाड़ी शामिल थे, जबकि प्लेइंग इलेवन में केवल दो बड़े नाम, निकिन जोस और ग्लव्समैन शरत श्रीनिवास थे.

महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar Picks Nine Wicket vs Karnataka in KSCA Tournament) ने दो पारियों में 26.3 ओवरों में 87 रन देकर 9 विकेट लिए. पहली पारी में कर्नाटक की टीम 36.5 ओवरों में 103 रन पर ढेर हो गई, जिसमें जूनियर तेंदुलकर ने 13 ओवरों में 41 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जवाब में गोवा ने अभिनव तेजराणा (109) के शतक और मंथन खुटकर के 69 रनों की बदौलत 413 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

दूसरी पारी में केएससीए इलेवन की टीम 30.4 ओवर में 121 रन पर आउट हो गई. अर्जुन ने 13.3 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट चटकाए. अगले सप्ताह 25 वर्ष के होने वाले अर्जुन ने अब तक सीनियर स्तर पर तीनों फार्मेंट में 49 मैच खेले हैं और 68 विकेट चटकाए हैं. 13 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 21 विकेट लिए हैं.