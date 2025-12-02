W-W-W, अर्जुन तेंदुलकर ने फिर साधा निशाना, घातक गेंदबाजी से मचा दी सनसनी

- अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा टीम की ओर से खेलते हुए चार ओवर में तीन विकेट लिए
- उन्होंने मुंबई टीम छोड़कर 2025-2026 सत्र से पहले गोवा टीम में शामिल होने का फैसला किया
- मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में अर्जुन ने शुरुआती दो ओवरों में सिर्फ पांच रन खर्च किए और दो विकेट लिए
Arjun Tendulkar in Syed Mushtaq Trophy: दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान अपना ओर खींचा है. मुंबई टीम छोड़कर 2025–2026 सीज़न से पहले गोवा की टीम में शामिल हुए अर्जुन ने बुधवार को कोलकाता में मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए शानदार गेंदबाज़ी की और चार ओवर में तीन अहम विकेट झटके. उन्होंने अपने स्पेल में 36 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और शुरुआती दो ओवरों में केवल पांच रन खर्च किए.
Arjun Tendulkar's performance in SMAT after traded to LSG :— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) December 2, 2025
Vs Chandigarh 👉4-0-17-3 Wickets
Vs MP 👉 4-0-36-3 Wickets pic.twitter.com/P51IlAEEAx
नई गेंद के साथ गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने पहले ही ओवर में शिवांग कुमार को आउट कर बढ़िया शुरुआत दिलाई. इसके बाद दूसरे ओवर में अंकुश सिंह को भी पवेलियन भेज दिया. वेंकटेश अय्यरजो रफ्तार पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थेउन्हें भी अर्जुन ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया. रजत पाटीदार का विकेट गिराने में भी उनका योगदान रहा, जहां उन्होंने कौशिक वी की गेंद पर कैच पकड़ा.
अर्जुन की सटीक गेंदबाज़ी की वजह से मध्य प्रदेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन ही बना सकी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोवा टीम को अर्जुन ने बल्लेबाज़ी में तेज़ शुरुआत दिलाई और सिर्फ़ 10 गेंदों में 16 रन (तीन चौके) जड़ दिए. ओपनिंग में उतरकर वह लगातार टीम को तेज़ लय दे रहे हैं.
गोवा ने 18.3 ओवर में 171 रन बनाकर मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया. कप्तान सुयश प्रभुदेसाई ने 50 गेंदों में नाबाद 75 रन ठोककर जीत सुनिश्चित की. टूर्नामेंट में अब तक अर्जुन 7.70 की किफायती इकॉनमी रेट के साथ 6 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट से 65 रन जोड़कर बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं