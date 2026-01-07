इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक, रिपोर्ट में तारीख को लेकर हुआ खुलासा

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok Wedding Date Reveal: तेंदुलकर परिवार में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं. एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि अर्जुन और सानिया चंदोक की शादी की तारीख पक्की हो गई है. महीनों की फुसफुसाहट और प्राइवेट सेलिब्रेशन के बाद, यह कन्फर्म हो गया है कि अर्जुन इस मार्च में अपनी मंगेतर सानिया से शादी करने वाले हैं. अर्जुन, जिन्हें हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया गया है. अपनी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

सानिया एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और खुद भी एक जाने-माने परिवार से आती हैं. वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. खबरों के मुताबिक, वह काफी समय से तेंदुलकर परिवार के करीबी लोगों में शामिल रही हैं. इस कपल ने असल में अगस्त 2025 में शादी की तरफ पहला कदम उठाया था, जब उन्होंने एक सीक्रेट सगाई सेरेमनी की थी, जिसमें सिर्फ उनके सबसे करीबी परिवार वाले ही शामिल हुए थे.

यह खबर तब पब्लिक हुई जब तेंदुलकर ने खुद Reddit AMA (आस्क मी एनीथिंग) सेशन के दौरान इसकी पुष्टि की. जब एक फैन ने पूछा कि क्या अर्जुन की सच में सगाई हो गई है, तो 'मास्टर ब्लास्टर' ने जवाब दिया: "हां, हो गई है, और हम सब उसकी ज़िंदगी के इस नए पड़ाव के लिए बहुत उत्साहित हैं."

शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने वाली हैं, और मेन सेरेमनी 5 मार्च 2026 को होने की उम्मीद है. भले ही पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन यह इवेंट काफी प्राइवेट रहने की उम्मीद है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेलिब्रेशन मुंबई में होंगे और यह एक प्राइवेट मामला रहेगा, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और क्रिकेट कम्युनिटी के कुछ खास लोग ही शामिल होंगे.

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

अर्जुन ने घरेलू क्रिकेट में अपना एक अलग रास्ता बनाया है, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों से लेकर गोवा के लिए एक अहम बॉलिंग ऑलराउंडर बनने तक. एक लंबे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और एक काबिल निचले क्रम के बल्लेबाज, उन्होंने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में शानदार डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने शतक बनाया और मशहूर तौर पर अपने पिता के पहले फर्स्ट-क्लास मैच में तीन अंकों तक पहुंचने के कारनामे को दोहराया.

हालांकि उन्हें एक मशहूर सरनेम होने का स्वाभाविक दबाव झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ अपने IPL कार्यकाल के दौरान अपनी काबिलियत की झलक दिखाई है. अगले सीज़न में LSG की जर्सी पहनने पर वह एक बार फिर सुर्खियों में रहेंगे.