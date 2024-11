Anshul Kamboj: "रणजी ट्रॉफी के इतिहास में..." जय शाह भी हुए अंशुल कंबोज के फैन, ऐतिहासिक प्रदर्शन पर दिया ये रिएक्शन

Jay Shah on Anshul Kamboj: भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे मशहूर टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में इन दिनों कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सुर्खियों में आए हैं. शुक्रवार को भी एक युवा क्रिकेटर ने अपनी गेंदबाजी से सबको दंग कर दिया है. हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी उनकी सराहना की है. सचिव जय शाह ने अंशुल कंबोज को केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रचने पर बधाई दी.

शाह ने कहा कि तेज गेंदबाज का प्रदर्शन 'गति, उछाल और आक्रामकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन' था और वह टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. बीसीसीआई सचिव ने एक्स पर लिखा, "युवा अंशुल कंबोज ने शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने केरल और हरियाणा के बीच रणजी ट्रॉफी मैच की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए. बधाई हो, क्योंकि आप गति, उछाल और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं."

