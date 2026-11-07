विज्ञापन
विशेष लिंक

कंबोज ने फंसाया था मिचेल को, लेकिन शुभमन गिल ने टपका दिया लड्डू कैच, यकीन नहीं हो रहा

डेरिल मिचेल 55 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर अंशुल कंबोज के हाथों लपके लगे लेकिन आउट होने से पहले मिचेल का एक असान सा कैच भी छूटा था, वह कैच किसी और ने नहीं बल्कि शुभमन गिल ने टपकाया था. सोशल मीडिया पर इस कैच को लेकर बातें हो रही है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
कंबोज ने फंसाया था मिचेल को, लेकिन शुभमन गिल ने टपका दिया लड्डू कैच, यकीन नहीं हो रहा
आमतौर पर नहीं करते ऐसी गलती, शुभमन गिल से छूटा लड्डू कैच
X (formerly Twitter)

दूसरे वनडे मैच में डेरिल मिचेल ने अर्धशतकीय पारी खेली जिसके दम पर न्यूजीलैंड की टीम 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रही. एक समय न्यूजीलैंड के 5 विकेट 53 रन पर गिर गए थे, ऐसे लगा कि कीवी टीम 100 रनों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी लेकिन मिचेल की पारी ने न्यूजीलैंड की टीम को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई. एक ओर जहां डेरिल मिचेल ने अपनी पारी से न्यूजीलैंड को बचाने की कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने मिचेल का लड्डू कैच उस समय छूटा जब वह 21 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह कैच ले लिया गया होता तो यकीनन स्थिति कुछ और होती. 

अंशुल कंबोज की गेंद पर छूटा कैच

हुआ ये कि न्यूजीलैंड की पारी के 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल ने बड़ शॉट मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले के ऊपरी छोर पर लगकर कवर्स/मिड-ऑफ की दिशा में गई. गेंद हवा में थी. वहां शुभमन गिल खड़े थे. गिल के पास कैच आ रही थी, मिचेल को लग गया था कि अब उनकी यह पारी खत्म हो रही है लेकिन किस्मत न्यूजीलैंड बैटर के साथ थी. एक आसान सा कैच गिल से छूट गया. दोनों हाथों से कोशिश करने के बाद भी गिल लॉलीपॉप कैच लपक नहीं पाए, जिसके कारण मिचेल आउट होने से बच गए.

55 रन बनाकर हुए आउट मिचेल

आखिर मिचेल की पारी का अंत अक्षर पटेल ने किया. 35वें ओवर में पटेल की गेंद को मिचेल ने लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में खेला, वहां कम्‍बोज मौजूद थे, कम्‍बोज ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़कर मिचेल की पारी का अंत कर दिया. सबसे अनोखी बात ये रहा कि जिस गेंदबाज की गेंद पर मिचेल को आउट होने से बचे थे, उसी ने आखिर में उनका कैच लेकर पवेलियन की राह दिखाई, न्यूजीलैंड को छठा झटका 112 रन के स्कोर पर लगा. मिचेल 104 गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

यह भी पढ़ें | कान में उंगली, आसमान की ओर इशारा, क्या है गुरनूर बरार के सेलिब्रेशन का मतलब?

यह भी पढ़ें | अश्विन नंबर-1, कपिल से आगे इशांत शर्मा,मोहम्मद शमी टॉप-10 में, टेस्ट की चौथी पारी में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Daryl Joseph Mitchell, Anshul Kamboj, Axar Rajeshbhai Patel, New Zealand Vs India 2026/27, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com