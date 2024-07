हारिस रऊफ की दनदनाती गेंद पर आंद्रे रसेल ने लगाया 107 मीटर का तूफानी छक्का, VIDEO

Andre Russell hit six of 107 meters on ball of Haris Rauf: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. टी20 फॉर्मेट का तो उन्हें प्रोफेशनल बल्लेबाज माना जाता है. क्रीज पर अगर वह कुछ देर टिक जाते हैं तो छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा यूएसए में जारी मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में देखने को मिला है.

टूर्नामेंट का एक मुकाबला लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के बीच खेला गया. आंद्रे रसेल यहां एलएकेआर की टीम का हिस्सा था. सैन फ्रांसिस्को के लिए पारी का आखिरी ओवर हारिस रऊफ डालने के लिए आए. रऊफ के इस ओवर में रसेल ने उनकी जमकर खबर ली. इस बीच उन्होंने एक गेंद को तो स्टेडियम के पारी पहुंचा दिया.

लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स बनाम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न मुकाबले में रसेल ने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में 107 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए कुल 15 रन बटोरने में कामयाब रहे.

रसेल के नाबाद 40 रन की विस्फोटक पारी के बदौलत लॉस एंजिल्स की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाने में कामयाब हुई थी. उनके अलावा शाकिब अल हसन चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद में 35 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

वहीं 166 रनों के लक्ष्य को सैन फ्रांसिस्को की टीम ने 15.2 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए फिन एलन जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने महज 37 गेंद में 63 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खली. उनके अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मैट शॉर्ट ने 26 गेंद में 58 रन का योगदान दिया.

