IPL 2025 में ट्रॉफी नहीं तो किस चीज के लिए खेल रहे हैं धोनी? अंबाती रायडू के बयान से मची सनसनी

Ambati Rayudu Said MS Dhoni Is Playing For The Fans: आईपीएल की सफलतम टीमों में शुमार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जारी सीजन एक बुरे सपने की तरह गुजर रहा है. टीम के खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर लिखे जाने तक उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं. इस बीच टीम को महज दो मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि नौ मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. नतीजन 'येलो आर्मी' पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर काबिज है.

आईपीएल 2025 में सीएसके के लगातार खस्ता हालात के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि धोनी अब ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि अब अपने केवल चाहने वालों के लिए शिरकत कर रहे हैं.'

Ambati Rayudu said ~ "MS Dhoni is playing for the fans, not for the trophy. Has has already won many trophies. He is letting other win atleast on (Laughs)".



