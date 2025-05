'प्लीज रिटायर मत होना...', विराट कोहली के संन्यास की अटकलों के बीच पूर्व दिग्गज हुआ इमोशनल, कह दी यह बात

Ambati Rayudu on Virat Kohli :पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने विराट कोहली (Virat Kohli) से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने कथित फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने की इच्छा जताई है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई है. वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज अंबाती रायडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कोहली को रिटायर न होने की अपील की है. रायडू ने अपने पोस्ट एक्स पर लिखा, "विराट कोहली कृपया रिटायर मत होइए.. भारतीय टीम को आपकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है. आपमें अभी बहुत कुछ बाकी है. टीम इंडिया के लिए आपके बिना टेस्ट क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहेगा..कृपया पुनर्विचार करें.." रायडू का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Virat Kohli please don't retire.. The Indian team needs you more than ever. You have so much more in the tank. Test cricket will not be the same without you walking out to battle it out for Team India.. Please reconsider..