'कोहली ने इसलिए किया ब्लॉक', राहुल वैद्य ने जब अनुष्का के साथ की थी ऐसी हरकत, पुराना वीडियो वायरल, नेटिजंस ने ली चुटकी

सिंगर राहुल वैद्य इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली के साथ हुए विवाद के बीच विराट के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक करने को लेकर मुहिम सी चला दी. इस बीच राहुल वैद्य का एक पुराना वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वह अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. अब फैंस ने इसे मजाकिया अंदाज में शेयर करते हुए लिखा है कि शायद इसी वजह से ये ब्लॉक करने वाला ड्रामा हुआ है.

वीडियो में राहुल वैद्य स्टेज पर अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है शायद अनुष्का प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में पहंची हैं और राहुल वहां परफॉर्म कर रहे हैं. इस दौरान राहुल, अनुष्का का हाथ थामे उनके लिए रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं. इतना ही नहीं राहुल, अनुष्का के हाथों को चूम भी लेते हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग जमकर चीयर करते हुए सुनाई दे रहे हैं.

अब बहुत से यूजर्स सोशल मीडिया पर मजाकिया कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने तो यहां कर कह दिया कि इस वीडियो की वजह से ही क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली ने राहुल वैद्य पर गुस्सा निकाला और उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है.

Virat Kohli saw this video of Rahul Vaidya kissing anushka sharma on stage he feeled insecure and goes to stalk 15 yrs younger girl avneet kaur to release this agony, then blocks Rahul Vaidya to cheer him uppic.twitter.com/RcCOyO8iTO