'सब कुछ नया और आपके लिए': CSK ने IPL 2026 से पहले लांच की नई जर्सी

CSK New Jersey Launch for IPL 2026:

CSK New Jersey Launch for IPL 2026: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले अपनी नई जर्सी दिखाई है, जो 28 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है. CSK ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक अजीब पोस्ट के साथ हलचल मचा दी, जिसमें रविवार को सुबह 7:07 AM IST पर एक बड़ी घोषणा की गई थी, यह समय और नंबर फ्रैंचाइज़ी और उसके ताबीज, MS धोनी से गहराई से जुड़ा हुआ है. उम्मीद जल्द ही पूरी हुई क्योंकि CSK ने एक शानदार हाइप वीडियो जारी किया जिसने फैंस के लिए डबल सरप्राइज दिया.

वीडियो ने नए सीजन से पहले CSK कैंप में धोनी के आने की पुष्टि की और फ्रैंचाइज़ी की IPL 2026 जर्सी की पहली झलक भी दिखाई.

2026 की जर्सी ने CSK की पहचान बनाए रखी है, साथ ही इसमें हल्के डिज़ाइन अपडेट भी किए गए हैं, कैमोफ़्लेज पैटर्न, जो पहले स्लीव्स पर दिखता था, लेकिन अब इसे सामने की तरफ़ बोल्ड स्ट्राइप्स के रूप में फिर से बनाया गया है, जिससे किट को एक नया और खास लुक मिलता है.

CSK के क्रेस्ट के ऊपर पांच स्टार हैं, जो फ़्रैंचाइजी के पांच इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) को दिखाते हैं.

इस बीच, पिछले सीज़न में CSK का प्रदर्शन खराब रहा. 14 मैचों में, CSK 10 मैच हारी और IPL 2025 पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही. 2026 सीज़न से पहले, CSK ने आने वाले सीज़न के लिए अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव किए, जिनमें सबसे खास बदलाव ऑल-राउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन के लिए ट्रेड करना था.

CSK ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे युवाओं को भी टीम में शामिल किया है. रुतुराज गायकवाड़ टीम को लीड करते रहेंगे और उनका लक्ष्य अपना छठा टाइटल जीतना है. CSK रविवार से IPL की अपनी तैयारी शुरू करेगी.

लगभग 15 खिलाड़ी, जो सभी भारतीय हैं, चेन्नई में फ्रेंचाइजी के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले तैयारी कैंप में शामिल होने की उम्मीद है. संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो भारतीय टीम का हिस्सा हैं और अभी T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इस बड़े इवेंट के खत्म होने के बाद कैंप में शामिल होंगे. श्रेयस गोपाल, जो हाल ही में खत्म हुए रणजी ट्रॉफी फाइनल में खेलने वाली कर्नाटक टीम का हिस्सा थे, भी बाद में रिपोर्ट करेंगे.

