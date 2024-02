Akash Deep: डेब्यू मैच में आकाश दीप ने बरपाया कहर, जैक क्रॉली को ऐसे क्लीन बोल्ड कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Akash Deep Test Debut vs England

Akash Deep Takes 3 wickets in India vs England 4th Test: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG 4th Test) के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची में खेला जा रहा है. आकाश दीप (Akash Deep in Debut Test) ने अपने डेब्यू मुकाबले में इंग्लैंड के बैजबॉल की हवाल निकल दी है. जी हां इंग्लैंड को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन झटके देकर उनके बल्लेबाज़ी क्रम को धराशायी कर दिया है. आकाश दीप (Akash Deep Three Wickets in Debu) ने 10 वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर बेन डकेट और ओली पोप का विकेट झटक कर एक ही ओवर में इंग्लैंड को डबल झटका दिया और उसके बाद अपने अगली ही ओवर में यानि की 12वें ओवर की पांचवी गेंद पर जैक क्रॉली को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को दिया तीसरा झटका.

आकाश दीप ने ऐसे किया जैक क्रॉली को बोल्ड