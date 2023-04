'6 4 4 4 4, फायर है मैं..', रहाणे ने मचाई खलबली, ठोका IPL 2023 का सबसे तेज अर्धशतक, Video

ये भी पढ़े-मुंबई का खिलाड़ी मांगता रह गया DRS, धोनी ने एक न सुनी, Video

'6 4 4 4 4 1'- अरशद खान का चौथा ओवर

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane vs Arshad Khan) ने मुंबई के गेंदबाज अरशद खान (Arshad Khan) के ओवर में 23 रन बनाए जिसमें एक छक्का और 4 चौके शामिल थे. अरशद के ओवर का टाइमलाइन '6 4 4 4 4 1' कुछ ऐसा था.

अरशद खान पर बरसे रहाणे

सीएसके की पारी के चौथे ओवर में अरशद गेंदबाजी करने आए. पहली गेंद पर रहाणे वने छक्का उड़ा, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर चौका और पांचवीं गेंद जो चौका उन्होंने लगाया था उसे देखकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की याद आ गई. रहाणे ने प्योर क्लास के साथ स्टेट ड्राइव लगाकर चौका जमाया. इस ओवर में रहाणे ने 23 रन बटोर कर माहौल सेट कर दिया था.

रहाणे ने बनाया कमाल का रिकॉर्ड

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाया गया यह तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड पैट कमिंस के नाम हैं. कमिंस ने 14 गेंद पर साल 2022 में मुंबई के खिलाफ अर्धशतक ठोका था. दूसरे नंबर पर पंत हैं जिन्होंने मुंबई के खिलाफ 18 गेंद पर शोतक ठोका था. वहीं, रहाणे ने 19 गेंद पर अर्धशतक जमाकर धमाका कर दिया.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL में सबसे तेज अर्धशतक

14 गेंद - पैट कमिंस (केकेआर), पुणे, 2022

18 गेंद - ऋषभ पंत (डीसी), मुंबई डब्ल्यूएस, 2019

19 गेंद - अजिंक्य रहाणे (CSK), मुंबई

रहाणे ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

वहीं, रहाणे ने 19 गेंद पर अर्धशतक जमाकर धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रहाणे सीएसके की ओर से आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे आगे सिर्फ रैना हैं जिन्होंने 16 गेंद पर 2014 में अर्धशतक जमाया था. वहीं, मोइनअली ने 2022 में 19 गेंद पर अर्धशतक ठोका था. धोनी ने सीएसके के लिए 2012 में 20 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था.

CSK के लिए IPL में सबसे तेज अर्द्धशतक

16 - सुरेश रैना Vs PBKS (पंजाब किंग्स), मुंबई डब्ल्यूएस, 2014

19 - अजिंक्य रहाणे Vs MI, मुंबई WS, आज

19 - मोइन अली Vs RR ब्रेबॉर्न, 2022

20 - एमएस धोनी Vs MI, बैंगलोर, 2012

20 - अंबाती रायडू Vs मुंबई इंडियंस, दिल्ली, 2022

