नागरिक सुरक्षा की दूसरी मॉक ड्रिल "ऑपरेशन शील्ड" का आज आयोजन किया गया. यह मॉक ड्रिल पाकिस्तान से सटे सभी पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गई. इनमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं. इस अभ्यास का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों की जांच करना है. सीमावर्ती राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. मॉक ड्रिल के दौरान साइरन की आवाजों से कई शहर गूंज उठे तो चीख-पुकार भी मच गई. वहीं धुएं के गुबार के बीच अफरातफरी का माहौल देखने को मिला.

अंबाला में आज प्रशासन ने ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल की और युद्ध या इमरजेंसी जैसी स्थिति से निपटने की अपनी ताकत को दर्शाया गया. इस दौरान सायरन बजते ही प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर दिखाई दिया. वहीं पठानकोट रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई. इसके साथ ही अमृतसर में मॉक ड्रिल के दौरान ब्‍लैकआउट कर दिया.

वहीं राजस्‍थान के भी सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई. बीकानेर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन परिसर (चेतक) में ड्रोन हमले की सूचना मिली. यह सूचना कलेक्ट्रेट के नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त हुई. इसके साथ ही पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ, चिकित्सा, नगर निगम, बीडीए और अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया.

वहीं वहीं अजमेर में मॉकड्रिल के तहत मिलिट्री कंपाउंड पर काल्पनिक एयर स्ट्राइक की दर्शाई गई तो बाड़मेर के उत्तरलाई एयर फोर्स स्टेशन के आवासीय परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय पर ड्रोन हमले को लेकर मॉक ड्रिल की गई. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस, पुलिस और होमगार्ड की टीम में हमले की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया.

जम्‍मू-कश्‍मीर में भी अलग-अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की गई. श्रीनगर के डीसी ऑफिस में सायरन की तेज आवाज आई और हर ओर धुआं छा गया. इस दौरान लोगों को रेस्‍क्‍यू किया गया और घायलों को अस्‍पतालों तक पहुंचाया गया. मॉक ड्रिल के दौरान कई विभागों में समन्‍वय दिखा.

वहीं जम्‍मू में मॉक‍ ड्रिल के दौरान सायरन बजा और ब्लैकआउट हो गया. यहां पर मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वजह से एक इमारत में आग लग गई. इस दौरान आग बुझाने, दमकल विभाग की प्रतिक्रिया और सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने को लेकर मॉक ड्रिल की गई. वहीं यहां पर आग लगने की घटना दर्शाते हुए मॉक ड्रिल की गई. इस दौरान सायरन भी बजाया गया.

