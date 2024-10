Agni Chopra: नया 'रन मशीन' बैडमैन जैसा औसत, '12वीं फेल' फिल्म के डायरेक्टर के बेटे ने रणजी ट्रॉफी में मचाया गदर

Agni Chopra Highest Run-Maker In Ranji Trophy : "सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता झक मारके तुम्हारे पीछे आएगी..", यह डायलॉग '3 Idiot' फिल्म का है, उस फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा थे. अब उनका बेटा इस कहावत को सच करते दिख रहा है. दरअसल, फिल्म मेकर मधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) के बेटे ने अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में धमाका कर दिया है .अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में लगातार दूसरा दोहरा शतक जमाकर धमाका कर दिया है. अग्नि चोपड़ा (Agni Chopra) जो रणजी ट्रॉफी में मिजोरम की ओर से खेल रहे हैं उन्होंने अब मनिपुर के खिलाफ मैच में दोहरा शतक लगाने का कमाल किया है. इससे पहले अग्नि ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 238 रन की नाबाद पारी खेली थी.

- Fifty in 1st match.

- Hundred in 2nd match.

- Double Hundred in 2nd match.

- Double Hundred in 3rd match.



THE RUN MACHINE IN DOMESTICS - 25 YEAR OLD AGNI CHOPRA 🤯



He is the leading run getter in this Ranji Trophy season...!!!! pic.twitter.com/MhVmQuX1jM — Johns. (@CricCrazyJohns) October 27, 2024

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में अग्नि ने पहली पारी में 110 रन भी बनाए थे. अब अग्नि ने मनिपुर के खिलाफ मैच में 269 गेंदों पर 218 रनों की पारी खेली, अपनी इस दोहरा शतक वाली पारी में अग्नि ने 29 चौके और एक छक्के लगाने का कमाल किया.

बैडमैन जैसा बल्लेबाजी औसत

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अबतक अग्नि ने 9 मैच खेले हैं और 17 पारियों में 1567 रन बनाने में सफल हो गए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वर्तमान में अग्नि का बल्लेबाजी औसत 100 से पार हो चुका है. इस समय उनका बल्लेबाजी औसत 104.47 का है. स्टाइक रेट 95.78 का है. अग्नि ने 8 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं.

- Fifty in 1st match.

- Hundred in 2nd match.

- Double Hundred in 2nd match.

- Double Hundred in 3rd match.



THE RUN MACHINE IN DOMESTICS - 25 YEAR OLD AGNI CHOPRA 🤯



He is the leading run getter in this Ranji Trophy season...!!!!#RanjiTrophy pic.twitter.com/cuiQGWwNWf — ℂ𝕣𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥𝕤 𝕆𝕟𝕝𝕪 (@crickets_only) October 27, 2024

DOUBLE CENTURY in consecutive innings for Agni Chopra and this is his 3rd hundred in 3 innings.



His current 1st class batting stats:

Matches: 9

Inns: 17

Runs: 1567

100s: 8

50s: 4

Average: 104.47

S/R: 95.78@lal__kal @anupamachopra @Varungiri0 @rhitankar8616 @ACScricket @ppushp7 — Aby Siby (@Aby_Siby) October 27, 2024

टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा

अग्नि चोपड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2024-25 में मिजोरम के बल्लेबाज अग्नि ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है. अग्नि ने अब टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है.