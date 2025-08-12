Women’s ODI World Cup 2025: कर्नाटक सरकार ने नहीं दी अनुमति, अब चिन्नास्वामी के बजाए इस मैदान पर होंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले

Women's ODI World Cup 2025: कर्नाटक सरकार ने आगामी आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 से पहले बीसीसीआई के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में किसी भी मैच के आयोजन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. ऐसे में बीसीसीआई को अन्य विकल्पों को तलाशना होगा. वहीं ताजा अपडेट यह है कि चिन्नास्वामी में होने वाले मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो सकते हैं.

बता दें, सरकार का यह फैसला न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा आयोग की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसने 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2025 विजय परेड के दौरान दुखद भगदड़ की जांच की थी. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर के जश्न में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक घायल हो गए.

बेंगलुरु को शुरू में ICC द्वारा चार महिला विश्व कप मैच आवंटित किए गए थे. जिसमें भारत बनाम श्रीलंका, इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका और भारत बनाम बांग्लादेश जैसे मैच शामिल थे. 2 नवंबर को टूर्नामेंट फाइनल की मेजबानी के लिए भी स्थान को शॉर्टलिस्ट किया गया था, बशर्ते कि पाकिस्तान क्वालिफाई न करे.

हालांकि, कर्नाटक कैबिनेट द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार ने मैचों के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया. कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) ने उन्हें दर्शकों के बिना बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया. हाल ही में, चिन्नास्वामी स्टेडियम को उन्हीं सुरक्षा कारणों से महाराजा ट्रॉफी टी20 मैचों की मेजबानी करने से रोक दिया गया था.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेले जाने वाले आगामी 2025 महिला वनडे विश्व कप के आयोजन स्थल के रूप में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह लेने की संभावना है. सूत्रों ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया,"हां, यह पता चला है कि बेंगलुरु में विश्व कप खेलों की मेजबानी के लिए समय पर कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण, अब इसे तिरुवनंतपुरम में स्थानांतरित किया जाएगा, जो मौसम की स्थिति और कोलंबो से निकटता के कारण एक आदर्श स्थान है. आईसीसी जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा."

वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले बेंगलुरु में दो अभ्यास मैच भी होने थे. वहीं, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ने अभी तक महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलों की मेजबानी नहीं की है. लेकिन इसने अब तक चार पुरुष टी20 और दो वनडे मैचों की मेजबानी की है. साथ ही यूथ टेस्ट और वनडे मैचों की भी मेजबानी की है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप का एक अभ्यास मैच भी इसी स्थान पर होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण खेल रद्द कर दिया गया था.

विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो में वर्ल्ड कप के बाकी मैच होने हैं. टूर्नामेंट गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाना है.

यह भी पढ़ें: SA vs AUS: डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास, एक साथ तोड़ा ऋतुराज, मैकुलम, गप्टिल का रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या के निशाने पर होगा मेगा रिकॉर्ड, मात्र 3 विकेट लेते ही मचा देंगे तहलका