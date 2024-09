AFG vs SA: अफगानिस्तान ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार ये कारनामा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Afghanistan Win First International Match vs SA: अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम ने बुधवार को शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट से सनसनीखेज जीत के साथ इतिहास रच दिया. यह अफगानिस्तान की दक्षिण अफ्रीका पर पहली जीत है और टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ गेंदें शेष रहने के मामले में उनकी तीसरी सबसे बड़ी जीत भी है. 213 के कुल स्कोर वाले मैच में, वनडे में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम मैच स्कोर रहा.

𝐖𝐈𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒! 🎉



Behind the scenes of #AfghanAtalan's memorable victory against South Africa in international cricket. 👏#AFGvSA | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/G0dO4RI2YM