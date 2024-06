AFG vs IND: "उसने एक अलग ही लेवल पर..." मानो पूर्व दिग्गज ने पहले ही सुना दिया सूर्यकुमार यादव के बारे में बड़ा फैसला

Suryakumar Yadav one of the life time inning: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अफगानिसतान के खिलाफ किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया कोटे के 20 ओवरों में 8 विकेट पर 181 रन तक पहुंच पाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहे सूर्यकुमार यादव (53) और हार्दिक पांड्या (32), जिन्होंने मुश्किल पलों में अफगानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया. खासकर सूर्यकुमार यादव ने एक स्वप्नसरीखी बल्लेबाजी की. 11वें ओवर की पांचवीं गेंद पर दुबे आउट हुए, तो सूर्यकुमार यादव का स्कोर दस गेंदों पर 20 रन था और भारत का 11 ओवर में 4 विकेट पर 90 रन. और इन हालात के बाद जो स्कोर यहां तक पहुंचा, तो दिग्गज टॉम मूडी ने सूर्यकुमार यादव की बैटिंग के लिए बड़ा कमेंट करते हुए मानो मैच से पहले ही बड़ा फैसला सुना दिया. मूडी ने X पर लिखा, ठसूर्यकुमार यादव एक अलग ही स्तर पर है, उसने पहली ही गेंद से एकदम सटीक टाइमिंग हासिल की. भारत के लिए बहुत ही बहुमूल्य पारी." यह एक ऐसा कमेंट था कि मानो मूडी ने पहले से ही यह बता दिया कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिलने जा रहा है. यह पारी का बहुत ही अहम प्वाइंट है, जो यादव की पारी का स्तर बताने के लिए काफी है

Look at the strike rate on this pitch

SKY mean T20,SKY mean T20(his best format).

Rashid khan is number 1 T20I bowler but SKY never got out his overs & played an amazing sweep shot 6 in this slow pitch — Abhisek Pani (@AbhisekPan9122) June 20, 2024

ऐसे कमेंट बहुत हैं..

हमेशा यादों में रहेगी यादव की यह पारी

सूर्यकुमार यादव की इस पारी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया उनकी टाइमिंग और हालात ने. इस पिच पर गेंद को बल्ले पर लेना आसान नहीं था. विराट और रोहित का क्या हाल हुआ, यह सभी ने देखा. लेकिन जिन तेवरों और कॉन्फिडेंस के साथ चौथा विकेट गिरने के बावजूद यादव ने स्ट्रोक खेले, वह बहत ही शानदार था. आउट होने से पहले सूर्यकुमार यादव ने 28 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों से 53 रन बनाए. और इससे पारी का स्तर इतना ऊंचा चला गया कि मूडी भी कलम चलाने को मजबूर हो गए.