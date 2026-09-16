अभिषेक-ईशान हुए आमने-सामने! उधर सूर्यकुमार यादव का चैलेंज, कौन बनेगा चैंपियन?

अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हुई तीन टी20 मैचों की सीरीज में एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि सुनामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से फॉर्म पकड़ ली. और इससे अच्छा मौका उन्हें इसके लिए मिल भी नहीं सकता था. पहले मैच में अभिषेक ने 32 गेंदों पर 7 चौकों और इतने ही छक्कों से 82 रन बनाकर दिखाया कि वह फिर से रंग में आ चुके हैं, तो वहीं दूसरे मैच में मंगलवार को उन्होंने मिली 'लय' को बरकरार रखते हुए 19 गेंदों पर 32 चौकों और 4 छक्कों से 39 रन बनाकर साबित तो किया ही, वहीं उन्होंने ईशान किशन को भी बड़ा चैलेंज दे डाला, जो काफी पहले से ही फॉर्म पकड़े हुए हैं. जी हां, जब बात टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलैंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय बल्लेबजों की आती है, तो इस समय जहां ईशान किशन दूसरे नंबर पर हैं, तो वहीं अभिषेक तीसरे नंबर पर हैं. कुल मिलाकर टीम इंडिया के ये दोनों स्टार बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को कब्जाने के लिए एक-दूसरे से भिड़ गए हैं. अब जबकि साल खत्म होने में काफी समय है. और ये देखने ने की बात होगी कि बात होगी कि इन दोनों में कौन बाजी मारता है, तो वहीं यह भी देखना होगा कि इस मामले में बॉस पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को दोनों में कौन पछाड़ पाता है.
टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 भारतीय
|रन
|बल्लेबाज
|साल
|1164
|सूर्यकुमार यादव
|2022
|892
|इशान किशन
|2026
|859
|अभिषेक शर्मा
|2025
|781
|विराट कोहली
|2022
|733
|सूर्यकुमार यादव
|2023
टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बल्लेबाज
|रन
|बल्लेबाज
|साल
|1488
|करनबीर सिंह
|2025
|1326
|मोहम्मद रिजवान
|2021
|1251
|फ़ियाज़ अहमद
|2025
|1164
|सूर्यकुमार यादव
|2022
|1037
|पी. कुरुप
|2025
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