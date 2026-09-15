अभिषेक शर्मा 1 छक्के से तोड़ने से चूक गए रोहित शर्मा का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हैं खास रिकॉर्ड वाले टॉप-3 बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभावित किया. हालांकि वह सिर्फ एक छक्के की कमी के कारण रोहित शर्मा का एक अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. अगर अभिषेक मैच के पहले ओवर में एक छक्का और जड़ देते, तो वह टी20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते.

फिलहाल इस मामले में अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में पारी के पहले ओवर में 12-12 छक्के लगा चुके हैं. रोहित ने यह कारनामा 401 गेंदों का सामना करते हुए किया था, जबकि अभिषेक ने बेहद कम समय में उनकी बराबरी कर ली है.

दूसरे टी20 में अभिषेक ने 19 गेंदों पर 39 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उन्होंने संजू सैमसन के साथ पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. हालांकि वह पहले ओवर में एक अतिरिक्त छक्का लगाने में सफल नहीं हो सके और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका हाथ से निकल गया.

भारत ने इस मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 38 रन बनाकर जीत की औपचारिकता पूरी की.