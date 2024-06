Afg vs Aus: "यह कहकर अफगानिस्तान को बेइज्जत मत करो...", जाफर ने दी एक्सपर्टों को नसीहत, फैंस का जोरदार समर्थन

जारी विश्व कप (T20 World Cp 2024) में शनिवार को मानो एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया. अफगानिस्तान (Afg vs Aus) ने सभी को चौंकाते हुए कंगारुओं को 21 रन से मात दी, तो क्रिकेट जगत में कोहराम मच गया. किसी ने इसे बड़ा उलफेर करा दिया, तो किसी ने कुछ. टीम को जमकर तारीफ मिल रही है, लेकिन पूर्व ओपनर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने बड़ी बात कहते हुए तमाम पंडितों और तमाम पक्षों को नसीहत दी है. और जाफर के इस बयान के बाद इन तमाम पक्षों को इस बारे में गभीरता के साथ विचार करना होगा.

जाफर ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "इस जीत को एक उलटफेर कहकर अफगानिस्तान टीम का अनादर न करें. अफगान टीम दिन विशेष पर किसी भी टीम को हराने में सक्षम है. आज वे अपनी क्षमता के हिसाब से खेले और बहुत ही अच्छी ऑस्ट्रेलिया टीम को मात दी. यह एक ऐसा तथ्य है, जिसका जश्न मनाना चाहिए. बहुत-बहुत बधाई. वेल प्लेड."

Do not disrespect Afghanistan by calling this an upset. Afg are good enough to beat any team on their day. They played to their potential today and defeated a very good Aus team. A fact that should be celebrated. Congratulations and well played @ACBofficials #AUSvAFG pic.twitter.com/e3Ydxap3kC — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) June 23, 2024

इसमें दो राय नहीं कि हालिया सालों में अफगानिस्तान टीम ने भारत को भी चुनौती दी है, तो कई बड़ी टीमों को मात दी है. और अब जब उसने कंगारुओं को पटखनी दे दी है, तो जाफर की बात पर पंडितों को सोचना होगा.

भारतीय तो अफानियों का पूरा समर्थन कर रहे हैं

They defeated New Zealand and Australia

Now India should favour Afghanistan by beating Australia 🇦🇺 and let them qualify for semis together... — Praneet Samaiya (@praneetsamaiya) June 23, 2024

इसें दो राय नहीं कि इस प्रशंसक की बात में बहुत हद तक सच्चाई है

They defeated New Zealand and Australia

Now India should favour Afghanistan by beating Australia 🇦🇺 and let them qualify for semis together... — Praneet Samaiya (@praneetsamaiya) June 23, 2024

फैंस जोरदार समर्थन कर रहे हैं जाफर के विचार का