Top 5 Bowlers in World: आदिल राशिद ने चुना वर्ल्ड के 5 बेस्ट बॉलर, नंबर 5 पर इस गेंदबाज का चयन कर चौंकाया

Adil Rashid on top five pacers in the World Cricket: इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद ने वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 गेंदबाजों का चुनाव किया है. रशीद ने वर्तमान के ऐसे पांच गेंदबाजों का चुनाव किया है जिसे वो बेस्ट मानते हैं. रशीद ने नंबर वन पर भारत के जसप्रीत बुमराह का चुनाव किया है. बुमराह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर राशीद की पसंद इंग्लैंड के जोफ्रा ऑर्चर हैं. वहीं, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को जगह दी है. इसके अलावा नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और पांचवें नंबर पर उन्होंने चौंकाते हुए शाहीन अफरीदी को जगह दी है.

दूसरी ओर आदिल रशीद के करियर के बारे में जानें तो वो इस समय टी-20 इंटरनेशनल में आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन पर काबिज हैं. इंग्लैंड के इस स्पिनर ने अबतक 19 टेस्ट में 60 विकेट, वनडे में 135 मैच खेलकर 199 विकेट लेने में सफल रहे हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम अबतक कुल 114 मैच में 120 विकेट दर्ज है. रशीद वर्तमान में टी-20 इंटरनेशनल में नंबर वन रैंक पर मौजूद हैं

जसप्रीत बुमराह का विश्व क्रिकेट में तहलका

हाल के समय में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए काल साबित हुई है. टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम विश्व विजेता बनी थी तो बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में कुल 15 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.

वहीं, साल 2024 में बुमराह ने अब तक कुल 42 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में चटका चुके हैं. बुमराह साल 2024 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. श्रीलंका के हसरंगा ने साल 2024 में कुल 43 विकेट लिए हैं. बुमराह हाल ही में समाप्त हुए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं थे. भारतीय तेज गेंदबाज अब सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे.