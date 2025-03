IPL 2025: एडम गिलक्रिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी, विराट-गिल नहीं ये खिलाड़ी होगा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज

Adam Gilchrist Predict IPL 2025 Orange Cap Winner: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने आईपीएल 2025 को लेकर एक दिलचस्प भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि इस सीजन में पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. गिलक्रिस्ट के अनुसार, अय्यर के पास शानदार तकनीक, बेहतरीन फॉर्म और लीडरशिप स्किल्स हैं, जो उन्हें इस उपलब्धि तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं. (KKR vs RCB LIVE Score)

श्रेयस अय्यर इस साल पहली बार पंजाब किंग्स की कप्तानी संभाल रहे हैं. इससे पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. उनकी बल्लेबाजी शैली उन्हें किसी भी परिस्थिति में रन बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें ऑरेंज कैप जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

🔥 WE ARE BACK 🎉



The IPL 🇮🇳 is about to start so we return for season 10 to preview the tournament and give some BIG predictions 👀



Who do you think 🤔 will be right?



Link 🔗 to watch the latest episode 📺 - https://t.co/Rzn95SYHww#ClubPrairieFire #IPL pic.twitter.com/p4C0exLfBD