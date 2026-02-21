IND vs SA, T20 World Cup 2026: 'तूफानी अंदाज में ही खेलूंगा', अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने फॉर्म पर दे दिया बड़ा बयान

Abhishek Sharma, IND vs SA T20 World Cup Super 8: अभिषेक शर्मा को बस एक शुरुआत की जरूरत है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में इस टैलेंटेड ओपनर के खराब प्रदर्शन के बारे में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने रविवार को यहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले सुपर 8 मैच (IND vs SA Super Eight Match) से पहले कहा. अभिषेक ने टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और शुक्रवार की ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काफी समय बिताते देखा गया. गंभीर उन्हें कुछ बारीकियां समझाते दिखे और एक मेहनती स्टूडेंट की तरह, इस तेजतर्रार अभिषेक शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया.
अभिषेक शर्मा ने खुद दिया अपने फॉर्म पर बयान
स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा शेयर किये गए वीडियो में अभिषेक शर्मा बहुत ही कॉंफिडेंट लग रहे हैं और उन्होंने अपने बयान से ये बता दिया है आने वाले मुकाबलों में उनका बल्ला बोलेगा, अभिषेक ने कहा, "मैं अपना प्रोसेस और माइंडसेट कभी नहीं बदलूंगा", इस बयान से ये साफ है की अभिषेक शर्मा को खुद पर ‘विश्वास' है की वो आने वाले मुकाबलों में प्रदर्शन करेंगे.
“I won't ever change my process and mindset.” 📈#AbhishekSharma ‘BELIEVES' in himself as India march into the Super 8 vs #SouthAfrica. 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 21, 2026
