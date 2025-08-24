विज्ञापन
मुझे नहीं लगता कि वह एशिया कप में खेलेगा... इस भारतीय खिलाड़ी को लेकर एबी डिविलियर्स ने की भविष्यवाणी

AB De Villiers Prediction On Jasprit Bumrah: डिविलियर्स ने एशिया कप को लेकर भविष्वाणी की है और भारत के उस खिलाड़ी के बारे में चर्चा की है जो एशिया कप में सारे मैच नहीं खेलेगा.

मुझे नहीं लगता कि वह एशिया कप में खेलेगा... इस भारतीय खिलाड़ी को लेकर एबी डिविलियर्स ने की भविष्यवाणी
AB De Villiers Prediction On Asia Cup 2025:
  • एबी डिविलियर्स ने कहा कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप में सभी मैच नहीं खेलेंगे लेकिन फिट और तैयार हैं.
  • उन्होंने चयनकर्ताओं की सक्रियता की तारीफ की और सीनियर खिलाड़ियों के सही प्रबंधन की आवश्यकता बताई.
  • एबी ने बताया कि वरिष्ठ तेज गेंदबाजों का कार्यभार मैनेज करना जरूरी होता है ताकि उनकी प्रदर्शन क्षमता बनी रहे.
AB De Villiers Bold Asia Cup Prediction On Jasprit Bumrah: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप को लेकर भविष्वाणी की है और भारत के उस खिलाड़ी के बारे में चर्चा की है जो एशिया कप में सारे मैच नहीं खेलेगा. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह हैं. एबी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए इस बारे में अपनी राय दी है. एबी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि एशिया कप में बुमराह अपने सारे मैच खेलेंगे.

बुमराह को लेकर एबी ने कहा, "उन्हें टीम में देखकर बहुत अच्छा लगा, वो फिट और खेलने के लिए तैयार हैं. मुझे नहीं लगता कि वो सभी मैच खेलेंगे.  मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि उन्हें उन मैचों के लिए चुना जाएगा जो मायने रखते हैं, और मुझे चयनकर्ताओं की सक्रियता बहुत पसंद आई.  आपको अपने सीनियर और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को इसी तरह मैनेज करना चाहिए."

एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए यह ज़रूरी है कि चयन समिति और सहयोगी स्टाफ़ उनके कार्यभार को मैनेज करें ताकि उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकल सके. उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि वे चुन-चुनकर काम कर रहे हैं.  आजकल इतना क्रिकेट हो रहा है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों पर, उनके काम का असर सालों से पड़ रहा है.  कुछ चयनकर्ता इसे समझते हैं, और कुछ नहीं. और एक बार जब आप इन खिलाड़ियों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा सकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है." (AB De Villiers big Statement on Jasprit Bumrah)

बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. बीसीसीआई ने 2025 एशिया कप के लिए जसप्रीत बुमराह को अपनी 15-खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया है. बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के 5 मैचों के दौरे के दौरान टीम इंडिया के लिए तीन टेस्ट मैच खेले थे. एशिया कप 2025 में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ होगा. 

Abraham Benjamin De Villiers, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, Asia Cup 2025, Cricket
