'अब सारा बोझ उठाने वाले अकेले वही नहीं हैं', एबी डिविलियर्स ने बताया फिर से कमाल क्यों कर सकती है RCB

दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना है कि ‘जुझारू खिलाड़ियों की टीम' विराट कोहली पर से दबाव कम करेगी जिससे मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आईपीएल 2026 में लंबा सफर तय करने के लिए जरूरी ताकत मिलेगी. कोहली आरसीबी के एक अहम खिलाड़ी हैं और वे उस खिताब को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे जिसे उन्होंने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले सत्र में जीता था. आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज डिविलियर्स ने जियोस्टार से कहा, 'विराट यह महसूस कर सकते हैं, उन्हें यह अहसास हो सकता है कि अब सारा बोझ उठाने वाले अकेले वही नहीं हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनके आस-पास जुझारू खिलाड़ियों की एक टीम है जो सभी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं. यह लगभग वही टीम है, उन्हें ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़े और उनके पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वे आने वाले इस सत्र में फिर से कमाल कर सकते हैं.'

भले ही कोहली जनवरी से ब्रेक पर रहे हों, लेकिन डिविलियर्स ने भरोसा जताया कि यह भारतीय सुपरस्टार आईपीएल में पूरी तैयारी के साथ उतरेगा. डिविलियर्स ने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करने वाले लोग देखे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन विराट हैं. वह इस टूर्नामेंट में बिना पूरी तैयारी के नहीं उतरेंगे.' दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व दिग्गज ने भरोसा जताया कि आरसीबी अब लगातार खिताब की दावेदार बनने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा, 'आपको याद होगा कि वह (कोहली) ड्रेसिंग रूम में अक्सर इस बारे में बात करते थे ‘अगर हम एक बार जीत सकते हैं तो हम जल्द ही दो, तीन, चार बार भी जीतेंगे.' मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है. मुझे लगता है कि आरसीबी अब उस स्थिति में है जहां वे लगातार जीत हासिल कर सकते हैं. शायद लगातार दो या तीन ट्रॉफी भी.'

भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा कि अगर कोहली इस आईपीएल सत्र में कुछ नए शॉट्स के साथ नजर आते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी. कुंबले ने कहा, 'अगर वह इस सत्र में एक अलग अंदाज के साथ उतरते हैं शायद ‘स्कूप शॉट' या ‘रिवर्स स्कूप' जैसे शॉट्स आजमाते हैं तो इस पर हैरान नहीं हों.'

उन्होंने कहा, 'हमने पिछले कई साल से एबी डिविलियर्स को लगातार ऐसा करते देखा है और विराट भी अपनी बल्लेबाजी में इस चीज को शामिल कर सकते हैं. उनके जैसे महान खिलाड़ी हमेशा खुद को बेहतर बनाने, सुधार करने और खुद को चुनौती देने की कोशिश में लगे रहते हैं.'

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