'एक बिहारी सब पर भारी होना शुरू हो चुका है', आकाश चोपड़ा हुए वैभव की आतिशी बल्लेबाजी के मुरीद

Aakash Chopra on Vaibhav Suryavanshi Batting vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर चला. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी वैभव की आतिशी बैटिंग के कायल हो गए हैं. उन्होंने इस युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है. आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में वैभव द्वारा खेले गए शॉट्स की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "वैभव सूर्यवंशी में कितना दमखम है यह जानने के लिए उनके बल्ले से निकले वो तीन शॉट्स ही काफी थे. पहला वो रिचर्ड नगारवा की गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का. उसके बाद आगे की गेंद पर बिना पैर चलाए वैभव ने हाथों की मदद से कवर्स की तरफ से शानदार चौका लगाया.

फिर जब उन्हें थोड़ी छोटी और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिली, तो उन्होंने बैकफुट पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया."

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वैभव ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही काफी कुछ देख लिया है. उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया, फिर टीम से ड्रॉप हुए और अब शानदार वापसी भी कर ली है. इसके साथ ही वैभव ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक भी लगा दिया है.

आकाश ने वैभव को खास टैलेंट बताया. उन्होंने कहा कि वैभव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते गेंदबाज को एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की इजाजत ही नहीं देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. आकाश ने कहा, "एक बिहारी सब पर भारी होना शुरू हो चुका है."

वैभव ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 4 चौके और चार छक्के लगाए. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. अभिषेक शर्मा के महज एक रन के स्कोर पर आउट होने के बाद वैभव ने ईशान किशन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए महज 21 गेंदों में 45 रनों की साझेदारी निभाई. वैभव की दमदार पारी के बूते भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे से मिले 126 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में हासिल कर लिया.