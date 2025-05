MS Dhoni: धोनी फिट हैं या नहीं ? लाइव शो में रैना-आकाश चोपड़ा में हुई तीखी बहस, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni Retirement IPL 2025 CSK: आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी लीग मुकाबले के बाद एमएस धोनी के संन्यास की चर्चा जोर पकड़ रही है. हालांकि धोनी ने खुद रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी उम्र और फिटनेस को देखते हुए माना जा रहा है कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है. धोनी इस वक्त 43 साल के हैं और अगले सीजन में उनकी उम्र 44 हो जाएगी. बीते दिन मैच के बाद धोनी ने रिटायरमेंट के लेकर कहा कि, 'यह फैसला निर्भर करता है. एक बार फिर से मैं बात को दोहराऊंगा. इस बारे में फैसला करने के लिए मेरे पास 4-5 महीने का समय है. फैसला लेने में कोई भी जल्दबाजी नहीं है.'

इस सीजन में रुतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद धोनी ने फिर से कप्तानी संभाली, लेकिन इससे भी टीम की किस्मत नहीं बदली. धोनी की फिटनेस पर भी सवाल उठे, खासकर घुटने की समस्या और सीमित ट्रेनिंग की वजह से उनका प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा. हालांकि उन्होंने रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट में गिरावट देखी गई. सीएसके ने आखिरी मैच में गुजरात टाइटन्स को हराकर सीजन का अंत किया, लेकिन यह नाकामियों की भरपाई नहीं कर सका.

