Shubman Gill: जो कोई नहीं कर पाया, लॉर्ड्स में वो कारनामा करेंगे शुभमन गिल, पांच बड़े रिकॉर्ड होंगे चकनाचूर!

5 Big Records That Shubman Gill Can Break In The Lord's Test: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज ( 10 जुलाई 2025) से शुरू हो रहा है. दोनों टीमों के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से लंदन स्थित ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला चलता है तो वह कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर सकते है, जो कुछ इस प्रकार है-

गिल के पास बतौर कप्तान लगातार तीन मैचों में तीन शतक लगाने का मौका

शुरूआती दो टेस्ट मैच लीड्स और एजबेस्टन में खेले गए हैं. इन दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में गिल का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा. तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा. अगर यहां भी उनके बल्ले से शतक निकलता है तो वह भारतीय टीम की तरफ से लगातार तीन मुकाबलों में तीन शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे.

कप्तान के तौर पर एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का मौका

गिल ने जारी सीरीज में दो मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से चार पारियों में 585 रन निकले हैं. आगे के मुकाबलों में उनके बल्ले से 148 रन और निकलते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से एक सीरीज में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल यह खास रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम दर्ज है. जिन्होंने बतौर कप्तान 1978-79 में छह टेस्ट मैच खेलते हुए 732 रन बनाए थे.

इंग्लिश जमीं पर एक सीरीज में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

मौजूदा समय में इंग्लैंड की जमीं पर टीम इंडिया की तरफ से एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2002 के दौरे पर चार मैच खेलते हुए 602 रन बनाए थे. लॉर्ड्स में गिल के बल्ले से 18 रन निकलते हैं तो वह देश की तरफ से इंग्लिश जमीं पर एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

जीत मिलते ही यह कारनामा करने वाले बन जाएंगे चौथे कप्तान

लॉर्ड्स में टीम इंडिया की तरफ से खबर लिखे जाने तक गिने चुने ही कप्तान जीत हासिल कर पाए हैं. जिसमें कपिल देव, एमएस धोनी और विराट कोहली का नाम शामिल है. शुभमन गिल के पास भी सुनहरा मौका है. अगर टीम इंडिया को उनकी अगुवाई में जीत मिलती है तो वह देश के चौथे कप्तान बन जाएंगे. जिन्होंने लॉर्ड्स में टीम इंडिया को टेस्ट जीत दिलाई हो.

इंग्लैंड में कई टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड

भारत की तरफ से इंग्लैंड की जमीं पर अबतक सात ही कप्तान हुए हैं. जिन्होंने अपनी अगुवाई में टीम को जीत दिलाई है. इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि कपिल देव और विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम को एक से अधिक मुकाबलों में जीत मिली है. गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को इस दौरे पर और जीत मिलती है तो वह कपिल देव और विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें- स्मृति मंधाना ने लगाई टीम इंडिया की नैया पार, छह विकेट से मिली जीत, सीरीज पर भारतीय टीम का हुआ कब्जा