घर में सो रही बेटी के गले पर पिता ने चलाया ब्लेड, रोकने आई पत्नी पर भी किया हमला, गिरफ्तार

Mumbai Crime News: घर में सो रही बेटी के गले पर पिता ने ब्लेड से हमला कर दिया. गले पर आई जख्म की दर्द ने बेटी को नींद से जगाया, जिसके बाद सामने पिता को हाथ में ब्लेड लिया देखते बेटी चौंकी और फिर दर्द से चिल्लाई. बेटी की चीख सुन मदद के लिए आई महिला पर उसके पति ने ब्लेड से हमला कर दिया. बेटी-पत्नी को लहूलुहान करने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में है. जबकि ब्लेड के हमले से जख्मी हुई मां-बेटी का इलाज चल रहा है. पारिवारिक और मानवीय रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला यह मामला मुंबई से सामने आई है.

पत्नी के चरित्र पर शक करता था आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मुंबई के दहिसर के कोकणी पाड़ा की है. जहां पति हनुमंत सोनवले ने शराब की लत और पत्नी के चरित्र पर शक के कारण अपनी 14 वर्षीय बेटी का सोते समय ब्लेड से गला काट दिया. बेटी का शोर सुनकर उसे बचाने आई पत्नी राजश्री के पेट पर भी आरोपी ने ब्लेड से वार किया.

पत्नी द्वारा तलाक का केस दायर करने से तनाव से था शख्स

बताया गया कि पत्नी द्वारा तलाक का केस दायर करने के बाद पति तनाव में था, आरोपी पति का नाम हनुमंत सोनवले है, जिसे दहिसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने तड़के बेटी की गर्दन पर ब्लेड से वार किया जब वो नींद में थी. आवाज सुनकर जब पत्नी ने हस्तक्षेप किया, तो आरोपी ने उसपर भी ब्लेड से वार किया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी हनुमंत सोनवले बेरोजगार था और शराब का आदी था, जिस कारण वह अपनी पत्नी पर लगातार अवैध संबंधों का सन्देह करके मारपीट करता था.

कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में चल रहा मां-बेटी का इलाज

पत्नी द्वारा हाल ही में तलाक के लिए अर्जी और वकील से सलाह लेने के कारण वह तनाव में था. और पहले बेटी को निशाना बनाया. हमले में घायल पत्नी और बेटी दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेटी की गर्दन पर पाँच टाँके लगे हैं और दोनों का इलाज चल रहा है. आरोपी पर हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें - कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसी बेशर्मी... मीटिंग के लिए बुलाया और फिर बॉस ने महिला के कपड़े उतरवा कर शूट किए वीडियो