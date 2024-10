करवाचौथ पर दिल्ली के बाजारों में भीड़, मेहंदी लगवाते हुए उत्साहित नजर आईं महिलाएं

करवाचौथ (Karva Chauth) का त्योहार रविवार को है. इसमें सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इसको लेकर खास तैयारी की जा रही है. शनिवार को दिल्ली में प्रमुख बाजारों में महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली. हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलीं.

करवाचौथ पर रविवार को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी. दिन भर पर कठोर निर्जला व्रत रखने के बाद वे रात में चांद दिखने के बाद पूजा-अर्चना कर अपना व्रत खोलेंगी. इस त्योहार को लेकर बाजार भी गुलजार हैं. शनिवार को बाजारों में महिलाएं खरीदारी करती रहीं.

बाजारों में और अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को मेहंदी लगाई जा रही थी. एक महिला ने बताया कि सुहागिन दिन भर कठोर व्रत रहेंगी और शाम के वक्त अच्छे से तैयार होकर चांद और पति को देखकर अपना व्रत खोलेंगी.

दिल्ली में एक स्थान पर मेहंदी लगवा रही एक महिला ने कहा, "मैं व्रत रखूंगी और पूजा करूंगी, अपने पति के साथ चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलूंगी. यह त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत खास होता है. मेरे लिए यह खास इसलिए है क्योंकि यह मेरे बच्चे के जन्म के बाद पहला करवा चौथ है. अभी मैं मेहंदी लगवा रही हूं, यह खूबसूरत लग रही है. मैं इस खास मेहंदी को लगवाने के लिए गुड़गांव से आई हूं. बाजार में अच्छी व्यवस्था है और मैं अक्सर यहां आती रहती हूं, आज मैं स्पेशल दूध वाली मेहंदी लगवाने आई हूं."

