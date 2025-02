पंजाब में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, CM मान बोले- नशा तस्करों की अवैध संपत्ति की जाएगी ध्वस्त

पंजाब में नशा तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश लगातार जारी है. सीएम भगवंत मान के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है. अब यह अभियान निर्णायक मोड़ लेने वाला है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक की गई. इस बैठक में नशा तस्करों से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई. बैठक में पंजाब सरकार के मंत्री भी शामिल रहे.

बैठक में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए गए. यह भी निर्देश दिया गया कि पुलिस नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करेगी, सप्लाई चैन तोड़ेगी और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बैठक के बारे में सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा- आज चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित राज्य के सभी जिलों के DC, SSPs और पुलिस कमिश्नरों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की. सभी को नशे के खिलाफ आर-पार की लड़ाई को और तेज़ करने के लिए कहा.

सीएम ने बताया कि साथ ही अफ़सर साहिबानों को नशा बेचने वालों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई करने और लोगों के बीच जाकर उनकी मुश्किलों को हल करने को कहा. हम चाहते हैं कि हमारे अफ़सर साहिबान बिना किसी दबाव के साहस से काम करें ताकि राज्य पर लगे इस नशे के कलंक को हर हाल में धोया जा सके.

नशा तस्करों की अवैध संपत्ति होगी ध्वस्त

बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नशा तस्करों की अवैध जायदाद को जब्त कर ध्वस्त कर दिया जाएगा. इससे नशे के धंधे में लिप्त लोगों में डर बढ़ेगा. डिप्टी कमिश्नरों को नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदलने के लिए कहा गया. नशे के खिलाफ जिला स्तर पर अभियानों की युद्ध स्तर पर शुरुआत होगी.

#WATCH | Chandigarh | On 5-Member Minister's Committee, Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema says, "We had opened a huge movement against drug peddlers under the leadership of CM Bhagwant Mann... Now a new committee has been set up with me as the Chairman, called War on… pic.twitter.com/ZHSoRysKs2